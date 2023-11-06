Члены Синода выразили сочувствие пострадавшим от войны на Украине и в Святой Земле…

2 ноября 2023 года в Тбилиси под председательством Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II состоялось очередное заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на сайт Грузинской Патриархии.

Синод сформулировал позицию по военным конфликтам на Украине и в Святой Земле, отметив, что «события на Ближнем Востоке приобретают всё более масштабный характер, очевидно, что создается глобально взрывоопасная обстановка, которая подвергает весь мир большой опасности».

«Мы выражаем нашу глубокую скорбь и сочувствие тем, кто пострадал от войны. Террор, жестокость, несправедливость требуют однозначного осуждения, прямая или косвенная поддержка этому неприемлема для цивилизованного мира. Мы присоединяемся к молитвам всех людей доброй воли и просим Бога даровать мир Украине, Святой Земле и всему миру», — заявил Синод.

Члены Синода ознакомились с письмом епископа Североамериканского Сабы (Инцкирвели) о частых несогласованных с правящим архиереем приездах грузинских клириков в Канаду и США, которые вызывают определённые трудности в его епархии. В связи с этим Синод постановил «принять во внимание позицию епископа Сабы, что означает ужесточение мер к таким священнослужителям».

Члены Синода обсудили распространенную в последнее время в Грузии практику, когда при Крещении назначаются чрезмерное количество крёстных.

«По каноническому правилу Церкви крестный родитель (крестный отец) должен быть один; а по исторически сложившейся традиции допустимо иметь обоих (мужчину и женщину; также по канонической традиции при крещении взрослого крёстный должен быть с ним одного пола). В Грузии, в виде исключения, разрешено увеличить количество крестных родителей до трёх, в случае назначения крестным отцом Католикоса-Патриарха», — постановил Синод.

В ходе заседания Предстоятель Грузинской Православной Церкви заслушал краткие отчеты архиереев о текущей ситуации в епархиях. Католикос-Патриарх отметил, что священникам следует уделять внимание повышению религиозных знаний среди молодежи, а также отраслевому образованию, в том числе сельскому хозяйству. Члены Синода выразили свое мнение по социальным и демографическим вопросам.

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