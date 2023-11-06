На могиле погибшего год назад на Херсонщине военного священника протоиерея Михаила Васильева состоялась торжественная панихида…

Митрополит Ставропольский Кирилл: Мы молимся об отце Михаиле, как о живом

6 ноября 2023 года, в день годовщины со дня гибели военного священника протоиерея Михаила Васильева, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами митрополит Ставропольский Кирилл возглавил Божественную литургию в храме вмц. Варвары и прп. Илии Муромца в поселке Власиха Московской области, при штабе Ракетных Войск стратегического назначения, где за алтарём похоронен отец Василий, сообщает сайт Синодального отдела.

Почтить память погибшего батюшки в этот день пришли сотни жителей Власихи, представители администрации, военного командования и казачества.

В богослужении приняли участие настоятель храма, ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова — главного Храма Вооружённых Сил РФ протоиерей Александр Солдатенков, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино протоиерей Георгий Крылов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках при штабе ВДВ иерей Сергий Якименко, протоиерей Александр Березовский, клирики собора и другие священнослужители.

За богослужением молились глава городского округа Власиха Герман Потапчук, заместитель командующего РВСН по военно-политической работе генерал-майор Андрей Коробов, Заместитель командующего воздушно-десантными войсками РФ по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин.

После богослужения митрополит Кирилл и все присутствующие совершили заупокойную панихиду на месте погребения священнослужителя.

Владыка Кирилл обратился к родственникам погибшего и прихожанам храма со словами духовного утешения, особо отметив, что сегодня мы молимся за отца Михаила, как за живого, потому что у Бога нет мёртвых, но все живы.

«Многие люди уходят раньше, они приносят большую жертву — свою жизнь, для того, чтобы мы могли жить в мире, спокойно, в нашей дорогой стране, с нашей верой, с нашими традициями, с нашей традиционной семьей, в границах нашего великого Отечества», — сказал митрополит Кирилл.

«Отец Михаил всегда был там, где необходим, с теми, кому была нужна его помощь и поддержка. Он побывал во всех горячих точках. Его знают не только во Власихе, но и в России как героя. А для нас он родной и близкий человек, уже год мы скорбим об его утрате, вечная ему память», — обратился к собравшимся глава городского округа Власиха Герман Потапчук.

Протоиерей Михаил Васильев погиб 6 ноября 2022 года в зоне специальной военной операции при исполнении пастырских обязанностей. Вместе с ним погиб молодой священник Александр Цыганов, который скончался от ран несколько позже.

Отец Михаил принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Сирии, Боснии и Герцеговине, на Северном Кавказе, побывал во всех горячих точках, более 20 лет он нёс послушание настоятеля храма Патриаршего подворья при штабе РВСН во Власихе.

8 ноября 2022 года отцу Михаилу Васильеву присвоили звание Героя России посмертно. У отца Михаила осталось шесть детей.

Русская линия