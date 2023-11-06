Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2023

Украинские спецслужбы возбудили уголовное дело против Святейшего Патриарха Кирилла
Служба безопасности Украины обвиняет Предстоятеля Русской Церкви в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и в «оправдании войны, её подготовке и ведении»…

СБУ4 ноября 2023 года Служба безопасности Украины заявила о том, что выдвинула официальные подозрения Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, передаёт СПЖ.

Его Святейшеству, который неоднократно призывал молиться о мире на Украине, украинские спецслужбы предъявили обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины», «оправдании войны, её подготовке и ведении».

«По данным следствия, — пишет СБУ, — Московский Патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины».

В СБУ указывают, что «для распространения пропаганды» Патриарх Кирилл «массово использует подконтрольные ему религиозные общины Русской Православной Церкви на территории России, а также представителей УПЦ (МП) в Украине».

Кроме того, утверждают в ведомстве, Его Святейшество «регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видео-комментариев».

«В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте Русской Православной Церкви была опубликована „статья“ о Литургии, где клирик благословил командующего Росгвардией РФ Золотова на войну против Украины».

Также в СБУ сообщили, что «в конце февраля 2023 года на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины». Кроме того, «Патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов России, в которых поддерживал агрессивную политику Кремля и призывал верующих объединиться в войне против Украины».

Инициированная СБУ экспертиза «подтвердила факты преступной деятельности Патриарха РПЦ».

На основании всего этого Патриарху Кириллу объявлено о подозрении по статьям, которые включают: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, а также планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

В СБУ также сообщили, что продолжаются комплексные мероприятия «для привлечения фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства».

Русская линия

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