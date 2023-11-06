Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ указал на недопустимость создания в стране отдельных анклавов мигрантов, которые живут по свои законам…

Владимир Легойда: Проблема мигрантов в России связана с их нежеланием принимать и уважать российские традиции, а не с из исповеданием ислама

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера», поделился своими размышлениями о проблеме мигрантов, широко дискутирующейся в последнее время в обществе и в СМИ, передает Патриархия.Ru.

В. Легойда напомнил, что эта тема была затронута на состоявшейся 24 октября 2023 года встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со студентами Московского педагогического государственного университета. Отвечая на вопросы студентов, Предстоятель Русской Православной Церкви высказал обеспокоенность текущими демографическими процессами, которые, по его словам «могут радикально изменить природу нашей страны и нашего государства».

По мнению главы Синодального отдела, проблема мигрантов не должна восприниматься как «проблема людей с другой религией». Владимир Легойда пояснил, что в России проживает очень много мусульман, намного больше, чем приезжает. Проблема, по словам представителя Церкви, возникает, когда приезжающие на заработки люди не уважают обычаев принимающей стороны, не желают учить язык страны пребывания, знакомиться с её культурой «не только в лингвистическом, но в широком смысле», стремясь при этом обособиться в границах своего анклава.

«Когда люди принципиально не хотят признавать и принимать правила мирного сосуществования людей разных культур, тогда это чревато проблемами», — указал В. Легойда.

При этом глава Синодального отдела подчеркнул, что речь идёт лишь о части мигрантов. «Ни в коем случае нельзя говорить обо всех людях, это было бы и несправедливо, и неправильно», — уточнил он. Представитель Церкви отметил, что «Россия имеет уникальный опыт мирного, братского проживания приверженцев разных религий» в едином государстве.

«Проблема миграции связана во многом с желанием привлечь как можно больше дешевой рабочей силы и тем самым больше заработать», — заключил В. Легойда.

Русская линия