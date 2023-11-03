Глава Иерусалимского Патриархата считает, что нынешние военные действия на Ближнем Востоке могут привести к усугублению ситуации с притеснением христиан…

Глава Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Феофил III считает, что в свете вооружённого конфликта на Ближнем Востоке и продолжающейся волны притеснений Христианских Церквей со стороны иудеев христианам грозит изгнание со Святой Земли, сообщает СПЖ со ссылкой на Vimaorthodoxias.gr.

Во время встречи с членом Палаты лордов, министром по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и ООН в МИД Великобритании Тариком Ахмадом, Патриарх Феофил рассказал о разрушении молитвенных домов, больниц, центров общественных работ, школ и жилых кварталов в секторе Газа.

Патриарх Феофил рассказал о коллективных усилиях различных Христианских Церквей по сохранению многокультурного и многорелигиозного характера Святой Земли. По его словам, их цель — «обеспечить, чтобы эти территории оставались местами поклонения, молитвы и примирения».

При этом Его Блаженство указал, что на фоне разрушений своих храмов в секторе Газа христианам в Иерусалиме приходится постоянно вести борьбу за свои права, поскольку они сталкиваются с притеснениями со стороны радикальных израильских группировок, которые стремятся изгнать их со Святой Земли.

Патриарх Феофил также указал, что православные христиане активно работают над сохранением согласия в святых местах, ссылаясь на договор, заключенный в VII веке между Патриархом Софронием и халифом Омаром бин Хаттабом.

В свою очередь, Тарик Ахмад «выразил глубокую обеспокоенность зверствами, происходящими каждый день, и обсудил пути восстановления мира и стабильности в регионе».

Лорд Ахмад признал центральную роль, которую Церковь в партнерстве с другими религиозными учреждениями играет на Святой Земле. Он высказал готовность выслушать идеи Патриарха и заявил о поддержке жертвам взрывов церквей в секторе Газа.

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