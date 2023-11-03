В Тверской области приняли закон об ответственности за склонение к абортам

Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли закон, запрещающий склонение к абортам на территории региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заксобрания.

«Документ вводит запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Прописывается непосредственно само понятие „склонение к искусственному прерыванию беременности“. Такие действия признаются угрозой для семьи», — говорится в сообщении.

Согласно закону, добавили в пресс-службе, за склонение беременной женщины к аборту уговорами, предложениями, подкупом или обманом предусмотрен административный штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 25 тыс. до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для юридических лиц.

При этом административное правонарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того, был ли сделан аборт. В свою очередь, информирование женщины о наличии медицинских и социальных показаний к прерыванию беременности не будет являться склонением к аборту.

Закон был инициирован губернатором Тверской области Игорем Руденей. На прошедшем 31 октября заседании облправительства он поручил изучить опыт других регионов в этом вопросе, а также подключить к просветительской и разъяснительной работе церковь, отрасли культуры и образования.

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