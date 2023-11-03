Единственный из братии Киево-Печерской лавры, предавший Украинскую Православную Церковь архимандрит Авраамий (Лотыш), которого глава раскольников Епифаний Думенко назначил «и. о. наместника» Лавры, в интервью «Газете.ua» сравнил себя с анафематствованным предателем Мазепой, сообщает СПЖ.

«Кто-то считает это предательством, но я рад, что рядом с Иваном Мазепой записан в Московской церкви в числе предателей», — заявил Лотыш, дав понять, что для него Мазепа — это украинский герой, заслуживающий всяческого подражания.

Предавший Матерь-Церковь клирик утверждает, что глава «ПЦУ» Епифаний Думенко «до последнего даёт шанс приобщиться (к ПЦУ, — Ред.) и монахам Московского Патриархата», но никто не хочет. При этом он указал, что никто из братии монастыря не ожидал от него того, что он уйдёт в «ПЦУ».

Лотыш занял в Лавре резиденцию Блаженнейшего Онуфрия, но корреспондента туда не пустил, поскольку «многие помещения на момент передачи были в заброшенном состоянии». «Сегодня там формируется наша община», — заверил Лотыш.

По его словам, он постоянно видится с Сергеем Думенко, поскольку тот «постоянно следит за Лаврой».

«Его рекомендации и советы — чрезвычайно мудры», — заверил Лотыш и добавил, что Думенко любит, «чтобы все было благочестиво». Но в то же время, по его словам, Сергей Петрович может быть и суровым, «если кто-то что-то нарушает».

Лотыш заявил, что у него есть 12 монахов, и его мечта — «вернуть Лавру к преподобным временам». Что это за монахи, остаётся неизвестным.

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