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Сводка новостей от 3 ноября 2023

Митрополиту Черкасскому Феодосию (Снигиреву) продлили домашний арест
Украинские власти продолжают обвинять владыку в преступлениях, которые он не совершал…

Митрополиту Черкасскому Феодосию (Снигиреву) продлили домашний арест2 ноября 2023 года Сосновский районный суд г. Черкассы продлил домашний арест митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию ещё на два месяца, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Suspilne.media.

О продлении срока меры пресечения архиерею Украинской Православной Церкви ходатайствовала сторона обвинения.

«По решению суда он будет находиться под круглосуточным домашним арестом ещё 60 суток», — сообщила после заседания представитель прокуратуры Черкасской области Богдана Кулик.

20 февраля 2023 года Служба безопасности Украины сообщила митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву) о подозрении по ст. 161 УКУ (разжигание межконфессиональной розни), 6 апреля — по ч. 2 и ч. 3 ст. 436−2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников), 5 октября — по ч. 1 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

12 апреля 2023 года владыка Феодосий был помещён под круглосуточный домашний арест и с тех пор лишён свободы.

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Митрополиту Черкасскому Феодосию (Снигиреву) продлили домашний арест
Украинские власти продолжают обвинять владыку в преступлениях, которые он не совершал...

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