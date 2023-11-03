2 ноября 2023 года в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Патриаршего совета по культуре на тему «Роль А.С. Пушкина в формировании русской национальной идентичности», сообщает Патриархия.Ru.

Модератором заседания выступил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.07.2021 № 404 в 2024 году пройдет ряд мероприятий в рамках празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2021 года № 2680-р был создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования указанной юбилейной даты.

Открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Членом нашего Совета является Александра Николаевна Пахмутова. Ее пока нет, но я хотел бы начать заседание с упоминания того, что произошло в ее жизни. Скончался ее супруг Николай Николаевич Добронравов, с которым они прожили 67 лет в мире, любви, единомыслии. И не только замечательное творчество обоих супругов, но и личная жизнь свидетельствует об уровне духовной жизни, об уровне культуры, да и о просто замечательных человеческих отношениях и человеческих качествах, которые были присущи этой паре. Выражаем Александре Николаевне глубокое соболезнование».

Когда Александра Николаевна заняла место в зале, Святейший Владыка отметил: «Вы явили замечательный пример того, что есть подлинный брак и что есть подлинная любовь, которая не проходит с годами, не исчезает с возрастом, а наоборот, еще более совершенствуется, объединяя людей в одно целое, как об этом и сказано в слове Божием: „И будут два в плоть едину“ (Быт. 2:24)».

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам заседания со словом.

Далее выступил министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков. По его словам, собирая богатство мировой культуры, А.С. Пушкин, общепризнанный национальный гений, продемонстрировал возможность создавать совершенно новую, уникальную реальность. Однако сегодня пушкинская идея пророческого служения свободе испытывает непростые времена. Так, в 2022 году памятники поэту демонтировали в Ужгороде и Тернополе на Украине, а в марте — в Риге в Латвии.

«С одной стороны, наблюдается процесс уничтожения памятников, переименования улиц, носящих его имя, а с другой — Пушкин вновь становится символом единства не только русского мира, но и мира, осознающего ценностную природу истинного творчества», — приводит слова В. Фалькова сайт Министерства.

Во исполнение указа Президента России В.В. Путина утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилейной даты. Министерством будут организованы экспозиции и выставки, посвященные жизни и творчеству А.С. Пушкина, международные, общероссийские и региональные конференции и чтения, круглые столы, форумы и семинары. При поддержке ведомства будут изданы научные статьи и монографии.

«Эта большая работа уже стартовала: в 2023 году реализованы 235 „пушкинских“ мероприятий в 76 вузах. В них приняли участие свыше 60 тысяч человек. В следующем году предстоит провести более 700 тематических событий и почти втрое увеличить число участников — до 172 тысяч. Мы совместно с университетами и научными организациями готовы и дальше при поддержке Патриаршего совета проводить работу по празднованию великого юбилея», — сказал В. Фальков.

Наиболее значимые проекты будут реализованы по линии Пушкинского дома (Института русской литературы РАН) в Санкт-Петербурге. Ко дню рождения поэта, 6 июня, из печати выйдет новый выпуск «Пушкинской энциклопедии», в которой найдут отражение определенные итоги развития пушкинистики и будут обобщены знания, накопленные почти за два века.

Также будет запущен научно-просветительский интернет-портал «Пушкин цифровой», на котором будут доступны все его произведения с автографами, научными комментариями и мультимедийными элементами. В настоящее время оцифровано уже 11 тысяч 786 страниц рукописей А.С. Пушкина (до конца года добавятся еще 14 тысяч записей) и почти 1,3 миллиона страниц научной литературы.

Целый ряд мероприятий реализует Институт русского языка имени Пушкина: вебинары, стажировки для русистов и волонтерские программы. В 2024 году выйдут специальные выпуски периодических изданий, посвященные 225-летию поэта.

На заседании также выступил министр просвещения РФ С.С. Кравцов. По его словам, в честь памятной даты в школах пройдут тематические занятия «Разговоры о важном», во всероссийских детских центрах состоится День единых действий, в программу которого войдут акции и флешмобы, сообщает сайт ведомства.

«В преддверии праздника, 20 мая, для 18 миллионов школьников пройдет занятие „Разговоры о важном“ под названием „Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина“. А 6 июня 2024 года во всех федеральных детских центрах состоится День единых действий, в том числе будут представлены постановки, посвященные творчеству А.С. Пушкина», — сказал С. Кравцов.

Министр просвещения обратил внимание на то, что изучение в школе произведений великого русского поэта играет значительную роль в воспитании подрастающего поколения, поскольку А.С. Пушкин обращался к вечным нравственным ценностям.

Разработаны единые федеральные рабочие программы по литературному чтению на уровне начального общего образования и по литературе на уровне основного и среднего общего образования. Началась подготовка государственных учебников по этим предметам, которая завершится к концу 2025 года. Как пояснил С.С. Кравцов, творчество отечественных писателей, и в первую очередь Александра Сергеевича Пушкина, изучается в каждом классе.

«В федеральных программах четко определено, какие произведения изучают в начальной школе. В основной школе в каждом классе, с 5-го по 9-й, 15% учебного времени отводится на изучение произведений А.С. Пушкина. В 10−11-х классах творчество Александра Сергеевича изучается через отношение других авторов к Пушкину. Знакомство с творчеством Марины Цветаевой невозможно без чтения ее произведения „Мой Пушкин“. И таких примеров очень много», — подчеркнул министр просвещения.

Глава Минпросвещения добавил, что классические произведения А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова и других авторов широко используются в рамках итоговой аттестации по литературе. Сам ЕГЭ по литературе — это сегодня творческий экзамен, из которого исключено тестирование. Одна из тем итогового сочинения в 11-м классе традиционно связана с произведениями А.С. Пушкина.

С участием советников по воспитанию создаются условия для реализации детьми творческого потенциала через театры. Уже сегодня они открыты в 34 тысячах школ, а до конца 2024 года будут во всех школах. В репертуар многих театров включены произведения Пушкина.

Кроме того, глава Минпросвещения отметил, что А.С. Пушкин входит в перечень для школ «Наши герои», который включает список выдающихся людей России. Материалы перечня используются при реализации программ воспитания, в просветительской работе, при оформлении музейных пространств.

Далее прозвучало выступление статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Н. А Преподобной.

Комментируя выступление, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Очень важно, чтобы мы достойно отпраздновали юбилей Пушкина. И я бы попросил, владыка (митрополит Тихон — прим. ред.), чтобы Вы вместе с Советом, Вами возглавляемым, подготовили программу празднования юбилея в рамках Русской Православной Церкви или с участием представителей Русской Православной Церкви в светских мероприятиях. Потому что это даст возможность еще и еще раз поговорить о Пушкине, о его роли и, конечно, высветить тот факт, что Пушкин был великим патриотом страны нашей, православным человеком, сумевшим объединить в себе западную культуру, в которой он, собственно говоря, и был воспитан, с русской культурой и православной верой».

«В эпоху глобализации этот пример мог бы помочь и нашим людям — нередко еще более склонным, чем поколение Пушкина, к тому, чтобы играть некую подражательную роль, пытаться быть своими для западного человека. Всё это происходит, конечно, от воспитания, от влияния, которое в детстве закладывалось. Но мы все должны гордиться тем, что мы русские — русские не в узком этническом смысле, а русские как носители русской культуры и граждане России. И, конечно, должны делать всё для того, чтобы подрастающее поколение воспитывалось в том же духе, в котором воспитывались и лучшие представители нашего и предыдущих поколений, то есть те, кто отстоял нашу Родину во время войны, кто отстроил ее практически заново после войны и кто добился огромных успехов в последующие годы. Дай Бог, чтобы именно такое воспитание охватывало в полной мере нашу молодежь», — добавил Предстоятель.

Митрополит Псковский и Порховский Арсений рассказал о мероприятиях в рамках празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина на территории Псковской области.

Святейший Патриарх Кирилл поручил митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону и Патриаршему совету по культуре взять проконтролировать вопросы подготовки к юбилею на территории Успенского Святогорского монастыря (Великолукская епархия Псковской митрополии), где находится могила А.С. Пушкина.

Также на заседании выступили президент Российской академии образования О.Ю. Васильева, председатель Комитета Государственной Думы по культуре Е.А. Ямпольская.

В заключение Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Защита русского языка и повышение грамотности — это очень важная тема, которой должны заниматься и, я знаю, занимаются и Министерство просвещения, и наши профильные учреждения, научные и педагогические. Но очень хорошо, что и общество наше озабочено этой темой».

Министр просвещения РФ С. Кравцов вручил Его Святейшеству нагрудный знак «За милосердие и благотворительность».

В завершение заседания была пропета «Вечная память» Николаю Николаевичу Добронравову.

Русская линия