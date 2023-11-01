В Русской духовной миссии РПЦЗ заявили о крайней напряжённости ситуации на Ближнем Востоке и попросили помощи в трудное время…

Архимандрит Роман (Красовский): Святая Земля будет закрыта для паломников, вероятно, ещё на год

Начальник Русской духовной миссии Русской Православной Церкви Заграницей архимандрит Роман (Красовский) выступил со специальным обращением к верующим, в котором дал понять, что военные действия на Святой Земле, скорее всего, затянутся на многие месяцы, а потому Святая Земля будет закрыта для паломников, вероятно, ещё на год, сообщает портал «Православная жизнь».

«Мир на Святой Земле был нарушен трёхдневными сиренами воздушной тревоги в Иерусалиме. Слава Богу, ни в Святом граде, ни возле наших монастырей ничего не приземлилось. С тех пор, в трёх наших монастырях, которые находятся в палестинских районах, было относительно спокойно, но очень напряженно. У ворот Спасо-Вознесенского монастыря на Елеоне произошли волнения. Слезоточивый газ проносится через стены, на территорию монастыря и даже в церковь», — сообщил отец Роман.

«Между тем, у нас начался сбор оливок, но святые места пусты от помощников из паломников, вероятно, ещё на год. Ежедневные богослужения продолжаются, и мы молимся, чтобы Милостивый Господь положил конец этой борьбе, чтобы народы этой земли могли жить в мире», — отметил начальник РДМ.

«Мы остро нуждаемся в усиленной поддержке со стороны любимой паствы нашей Церкви по всему миру. Пожалуйста, помогите нашим монашествующим, молящимся о мире и спасении христианских душ», — обратился к верующим архимандрит Роман (Красовский).

Русская Духовная Миссия в Иерусалиме РПЦЗ оказывает материальную помощь Вознесенскому женскому монастырю на Елеоне, обители Марии Магдалины в Гефсимании, скиту преподобного Харитона Исповедника (Вади Фара). Духовенство РДМ полностью зависит от собранных на миссию средств.

Русская линия