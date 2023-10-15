29 октября 2023 года на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга по инициативе Санкт-Петербургского отдела Российского Имперского Союза-Ордена прошла памятная церемония, приуроченная к 150-летию со дня кончины героя Кавказской войны, военачальника Донского казачьего войска, генерал-лейтенанта Якова Бакланова, скончавшегося в 1873 году, сообщает портал «Легитимист».

Участники мероприятия собрались у кенотафа прославленного генерала, установленного на месте его бывшего захоронения. В 1911 году прах Якова Петровича был с воинскими почестями перезахоронен в усыпальнице Вознесенского собора Новочеркасска рядом с могилами других героев Дона — Матвея Платова, Василия Орлова-Денисова и Ивана Ефремова. Необходимо отметить, что нынешний кенотаф установлен уже в наши дни, т.к. прежний был уничтожен большевиками, как и более 70 процентов захоронений на Новодевичьем кладбище.

В начале церемонии перед собравшимися выступил ветеран общества «Русское Знамя» историк Дмитрий Кудрявцев. Затем председателем Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиереем Александром Пелиным и священником Воскресенского Новодевичьего монастыря протоиереем Владимиром Лущиком была отслужена заупокойная лития по воину и болярину Якову.

Почтить память генерал-лейтенанта Бакланова пришли представители многих общественных организаций Северной столицы: Санкт-Петербургского отделения Всемирного Русского Народного Собора, Российского Имперского Союза-Ордена, Союза ревнителей памяти Императора Николая II, Санкт-Петербургского отделения Российского военно-исторического общества, Русской общины, Петербургского Дворянского собрания, Лейб-Гвардии Казачьего полка, Казачьей стражи, движения «Общества. Будущее», сотрудники книжной лавки «Листва», Братства Академистов и другие.

Памятное мероприятие завершилось возложением цветов к кенотафу генерала.

Генерал-лейтенант Яков Петрович Бакланов родился 15 марта 1808 г. в станице Гугнинская (15 верст от Цимлянска) в семье хорунжего. В три года юный казак уже ездил на коне по двору, в пять скакал по улице. Уже в подростковом возрасте он имел славу одного из лучших наездников и стрелков, став к 15 годам урядником Донского казачьего полка. Бакланов принимал участие в Русско-турецкой войне 1828−1829 гг. в составе полка, которым командовал его отец. В боях Бакланов показал себя столь храбрым и дерзким, что за излишнюю пылкость отец не раз собственноручно «дубасил по спине нагайкой», как признавался Яков Петрович впоследствии. За отличия при штурме Браилова и в бою под Кулевчой был награжден орденом Св. Анны 4 степени, а при взятии городов Месемирия и Ахиолло — орденом Св. Анны 3 степени.

В 1831—1841 гг. Бакланов служил в составе казачьих полков на Кубанской линии и на Дону, затем четыре года служил в Польше. Участвовал он и в Кавказской войне, командуя 20-м, а затем 17-м казачьими полками. На Кавказе прошли самые жаркие годы его военной жизни, принесшие ему славу «грозного Боклю», как называли Бакланова горцы. За мужество в бою у аула Бейк-Которо отважный офицер был награжден Золотым оружием, а за захват укрепления на реке Мичик — орденом Св. Георгия 4 степени. За доблестные действия при прорыве сильного заслона горцев у Гойтемировских ворот командир казачьего полка получил полковничий чин (1850 г.).

В трудные минуты боевой обстановки Бакланов с шашкой в руках первый бросался на своем коне вперед. Его шашка «разваливала» врага от темени до седла. Он был непримиримо строг и безжалостен к трусам и говорил обычно оплошавшему казаку, показывая огромный кулак: «Еще раз струсишь, видишь этот мой кулак? Так я тебя этим самым кулаком и размозжу!» Зато за храбрость поощрял всячески и по возможности берег своих подчиненных. За строгий нрав, отвагу, могучее здоровье его называли «Ермаком Тимофеевичем». Для горцев же «Боклю» («лев») был «шайтаном», «дьяволом». Считалось, что его можно убить только серебряной пулей, стреляли в него и такими, но и они не брали казака. Его рябое и заросшее волосами лицо, большой нос, громадная папаха усиливали производимый им устрашающий эффект. Помимо этого, Бакланов наводил ужас на горцев черным шелковым полотнищем с вышитой на нем мертвой головой (черепом) и двумя скрещенными под нею костями. С этим символом, получившим вскоре на Кавказе название «Баклановского значка», Яков Петрович не расставался до конца жизни.

Когда весной 1850 г. истек срок пребывания полка Бакланова на кавказской службе, главнокомандующий Воронцов писал военному министру в Петербург: «Передайте, дорогой князь, Государю, что я умоляю его оставить нам Бакланова». По указанию Императора Николая I военный министр А.И.Чернышев вынужден был удовлетворить просьбу кавказского наместника.

В 1851 г. Бакланов был вызван в крепость Грозную для участия в чеченской экспедиции под руководством князя А.Барятинского. Якову Петровичу было поручено командовать всей конницей отряда, и за свои блестящие действия в экспедиции он получил новую награду — орден святого Владимира 3-й степени.

В 1853—1855 гг. Бакланов был назначен начальником кавалерии левого фланга Кавказской линии, а 1857−1860 гг. стал походным атаманом донских казачьих полков на Кавказе. В 1861 г. Бакланов был назначен окружным генералом 2-го округа Донского казачьего войска, а в 1863 г. направлен в Вильно, где генерал от инфантерии М. Муравьев собирал войска для похода на мятежную Польшу. Вопреки страшной молве, сопровождавшей его имя в Польше, Бакланов действовал хотя и сурово, но без жестокости, отмечая, что был «прислан сюда не мстить, а умиротворять». За польскую кампанию Бакланов получил свою последнюю награду — орден святого Владимира 2-й степени.

Из-за болезни печени Бакланов зимой 1864 г. уехал на Дон отдыхать и лечиться. Позже переехав в Петербург, написал воспоминания «Моя боевая жизнь». В 1873 г. после тяжелой и продолжительной болезни он умер в бедности и был похоронен на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря за счет Донского казачьего войска. Пять лет спустя его могилу украсил памятник, созданный на добровольные пожертвования и изображавший скалу, на которую брошены бурка и папаха, из-под папахи выдвинут черный «Баклановский значок». В 1911 г. прах Якова Петровича был торжественно перезахоронен в усыпальнице Вознесенского собора Новочеркасска, рядом с могилами других героев Дона — М. Платова, В. Орлова-Денисова, И.Ефремова.

Имя Бакланова стоит в ряду тех российских генералов, которые вышли из низших и средних слоев общества, не дослужились до самых высших военных чинов и отличий, но благодаря своей воинской доблести и яркости личности были широко известны и любимы в Русской армии и народе.

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