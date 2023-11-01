30 октября 2023 года митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провёл для благочинных церковных округов, руководителей отделов и членов епархиального совета Симферопольской и Крымской епархии экскурсию по строящемуся историко-археологическому парку «Херсонес Таврический», сообщает сайт Крымской епархии.

В ходе экскурсии владыка Тихон ознакомил представителей крымского духовенства с рядом готовых объектов, сданных в эксплуатацию нынешней весной: Школой искусств и филиалом Артека — детским центром «Корсунь».

Отметим, что в марте 2023 года владыка Тихон, который является главой Патриаршего совета по культуре, рассказывал о строительстве «Херсонеса» президенту России Владимиру Путину, который посетил полуостров.

«Здесь будет реконструирован Херсонес времён князя Владимира. Это XX век. По этим зданиям можно будет представить и древний Херсонес, и более поздний. Там будет расположено всё, что необходимо для паломников и туристов», — рассказал митрополит Тихон.

По словам владыки, реконструкция будет меньше реального Херсонеса, но по ней можно будет составить впечатление об укладе жизни того времени. Там будут воссозданы мастерские, таверны, термы. Уже строится амфитеатр, где будут проходить современные художественные представления и реконструкции.

На территории парка будет несколько музеев, в частности Новороссии и Крыма, античности и Византии. В экспозиции войдёт в том числе часть из 3 млн артефактов, обнаруженных на раскопках перед строительством. Также будет создан первый в России музей христианства, который был задуман ещё в 1913 году. Он расположится в здании с диаметром купола 33 метра, как у собора Святой Софии в Стамбуле.

«Здесь будет одно из самых привлекательных, красивых и, как сейчас говорят, обучающих мест в России. Надеемся, что к началу следующего года мы всё завершим. Это будет настоящее достояние южной России, да и всей страны», — отметил Тихон.

Ранее президент РФ Владимир Путин осмотрел несколько готовых объектов строящегося историко-археологического парка — школу искусств и филиал Артека — детский центр «Корсунь».

«Такой школы искусств нет, наверное, во всей России. И по красоте, и по возможностям. Возможности здесь будут действительно уникальные, потому что сюда, предполагается, будут приезжать деятели искусств разных направлений со всей России и обучать крымских детей», — прокомментировал владыка Тихон.

Таким образом, ещё до своего назначения правящим архиереем Крымской епархии митрополит Тихон был тесно связан с Крымом. Теперь же церковная жизнь на полуострове, судя по всему, получит ещё больший импульс, и Крымская епархия станет одной из первых епархий Русской Православной Церкви по событиям в СМИ.

Русская линия