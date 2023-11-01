Осуждённый украинскими властями на 5 лет тюрьмы 75-летний архиерей УПЦ ответил на сообщения о том, что Константинопольский Патриарх считает правильным преследование украинских архиереев…

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, приговорённый украинским судом к 5 годам тюрьмы по ложным обвинениям украинских спецслужб, прокомментировал сообщения о том, что Константинопольский Патриарх Варфоломей в общении со священниками в Мадриде поддержал действия украинских властей и осудил исповеднический подвиг украинских иерархов, защищающих Православие и свою каноническую Церковь. Владыка заявил, что такие слова главы Фанара «заведомо клеветнические, греховные и даже кощунственные», сообщает сайт Тульчинской епархии УПЦ.

«Странные и неразумные слова Патриарха Варфоломея в Мадриде подобны тупому и ржавому мечу, который безжалостно и жестоко ранил души гонимых иерархов УПЦ, её клириков и мирян и на Украине, и в дальних странах. Он духовно-символически разодрал надвое мантию Константинопольского Первосвятителя, и ныне она своим неподобающим образом лишилась благодатной силы мантии святого Пророка Илии — защитника Веры и Правды, и поруганная ложью, вопиет к Небу о падении на грешную землю её гордого бывшего господина», — заявил владыка.

По словам митрополита Ионафана, «множество иерархов и клириков УПЦ, и народа Божьего окончательно утратили доверие в объективность Константинопольского Патриаршего суда после ужасающих слов главы Фанара его клирикам в Мадриде на фоне погромов и захватов храмов и монастырей, изгнания Духовной семинарии и Духовной академии из Киево-Печерской Лавры, на фоне обысков, арестов и судов архиереев канонической УПЦ! На фоне плача и скорби верных УПЦ! Неужели ему лестно будет молиться Богу в пустых храмах Лавры?!»

«Я же, убогий и недостойный, ранее неправедно осуждённый Винницким судьёй на 5 лет лишения свободы, и в своё время получивший из рук Первосвятителя Нового Рима достойный церковный Орден, дерзну ему заявить: Вы ошибаетесь! Опомнитесь и сверните с пути грешников, омойте свои глаза водой покаяния и мира Божьего! И тогда очиститесь от греха лжесвидетельства против узников совести и от позора в веках!» — заявил митрополит Ионафан.

Русская линия