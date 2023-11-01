В связи с этим владыка решил создать правозащитную группу для отстаивания прав Украинской Православной Церкви…

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий получил статус правозащитника ООН и инициировал создание правозащитной группы, которая будет отстаивать права верующих УПЦ. Об этом архиерей сообщил в интервью диакону Сергию Геруку, передаёт СПЖ.

9 октября 2023 г. члены Совета по правам человека ООН заслушали видеозапись обращения находящего под домашним арестом митрополита Феодосия, который рассказал о преследованиях верующих Украинской Православной Церкви.

«Основываясь на Декларации Организации Объединенных Наций о правозащитниках, мы планируем в ближайшее время созыв широкой правозащитной группы для отстаивания прав и свобод верующих Украинской Православной Церкви, — сказал владыка. — В первую очередь приглашаем туда иерархов, духовенство и мирян, готовых и способных защищать свою Церковь во время гонений. Также не исключено, что если со свободой совести в нашей стране в ближайшее время ничего не поменяется, то одним из приоритетных направлений нашей работы станет подготовка материалов к делу о предупреждении преступления геноцида в отношении Украинской Православной Церкви (религиозной группы) на основании соответствующей Конвенции, принятой резолюцией 260 (ІІІ) на Генассамблее ООН 9.12.1948 г.».

Митрополит Феодосий, а выразил надежду «на содействие и юридическую поддержку в этом процессе международных юридических фирм и правозащитных организаций».

Архиерей рассказал, что Юридический отдел Черкасской епархии уже направил на имя уполномоченного Верховной Рады по правам человека обращение с подробным фактическим изложением нарушений прав верующих УПЦ на Черкасчине.

«Уже истёк 10-дневный срок, в который Офис омбудсмена мог возвратить нам документ на доработку, так что теперь ждем результатов работы омбудсмена по защите наших прав. Надеюсь, что они будут объективными и адекватными», — отметил митрополит.

По словам владыки, статус правозащитника Организации Объединенных Наций, полученный им после выступления на заседании Совета ООН по правам человека, открывает широкие возможности для донесения правдивой информации о нарушениях прав человека до международной общественности.

«В нашем случае в первую очередь речь идёт, конечно, о преследованиях УПЦ. Этот статус регламентируется Декларацией Организации Объединенных Наций о правозащитниках. Кроме того, статус правозащитника ООН позволяет привлекать для его защиты ресурсы ООН, которая имеет специальный Мандат, регламенты и процедуры защиты для лиц, контактирующих с ООН по вопросам защиты прав человека. Проще говоря, правозащитник ООН находится под особым вниманием не только Совета по правам человека, но и международного правозащитного сообщества. Его голос быстрее слышат, а на репрессии против него самого будет более жесткая реакция», — пояснил архипастырь.

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