27 октября 2023 года официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство «расширяет масштабы» сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют «подземные цели и объекты террористической инфраструктуры», сообщает ТАСС.

По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Из-за массированных ударов в секторе Газа не работают связь и интернет.

Тяжёлая техника израильской армии двинулась к сектору Газа, однако военные эксперты сомневаются, что евреи осмелятся на глубокие прорывы в регионе и будут действовать, как каток, смешивая всё с землёй на своём пути при помощи бомбардировок.

В любом случае война на Ближнем Востоке приобретает всё большие масштабы и вряд ли это вторжение будет простым для Израиля, окружённого мусульманскими государствами, которые требуют остановить военные действия.

Русская линия