Русская линия
Сводка новостей от 27 октября 2023

Израильская армия вторглась в сектор Газа
Еврейские власти заявили, что начали сухопутную операцию по «уничтожению ХАМАС»…

Тяжёлая техника израильской армии27 октября 2023 года официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство «расширяет масштабы» сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют «подземные цели и объекты террористической инфраструктуры», сообщает ТАСС.

По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Из-за массированных ударов в секторе Газа не работают связь и интернет.

Тяжёлая техника израильской армии двинулась к сектору Газа, однако военные эксперты сомневаются, что евреи осмелятся на глубокие прорывы в регионе и будут действовать, как каток, смешивая всё с землёй на своём пути при помощи бомбардировок.

В любом случае война на Ближнем Востоке приобретает всё большие масштабы и вряд ли это вторжение будет простым для Израиля, окружённого мусульманскими государствами, которые требуют остановить военные действия.

Русская линия

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