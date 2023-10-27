В Ялте в ночь на 27 октября 2023 года совершено покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины, экс-спикера парламента Новороссии Олега Царёва. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, его состояние на данный момент очень тяжелое, речь идёт об огнестрельном ранении, сообщает РИА Новости.

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля Российской Федерации.

По данным первого замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева, за покушением стоят украинские спецслужбы, которые продолжают свои теракты на территории России.

«Покушение на Олега Царёва, являвшегося депутатом Верховной Рады с 2002 по 2014 годы, — это, безусловно, террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царёва стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать», — написал сенатор.

По словам Бондарева, Цареву, как и Захару Прилепину, который, «слава Богу, остался жив», Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину неоднократно поступали угрозы с украинской стороны.

«Сейчас Олег Царев находится в реанимации и борется за жизнь. Для него не в первой противостоять превратностям судьбы и трудностям жизни. Будем надеяться, что он выкарабкается», — отметил политик.

Украинский суд заочно вынес ему приговор за «посягательство на территориальную целостность» страны и «попытку свержения конституционного строя». Известно, что позднее Царёв ушёл из политики и занялся управлением оздоровительными клиниками на Черноморском побережье Крыма. Однако, это не спасло его от нападения.

Таким образом, список террористических атак на общественных деятелей России со стороны украинских спецслужб лишь растёт, что вызывает вопросы к деятельности российских органов безопасности. С прискорбием приходится констатировать, что многие политики и общественные деятели России сегодня находятся в зоне риска, и никто не застрахован от украинского террора.

Русская линия