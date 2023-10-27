24 октября 2023 года под председательством Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы состоялось заседание Собора архиереев Польской Православной Церкви, по итогам которого участники собрания дали оценку современному состоянию церковной жизни в Поместных Православных Церквах, констатировав необходимость церковного единства, которое было нарушено вследствие антиканонических действий в отношении Церкви на Украине, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Священный Архиерейский Собор Польской Автокефальной Православной Церкви с большим непониманием воспринял информацию о делегализации Украинской Православной Церкви со стороны органов государственной власти», — говорится в коммюнике по итогам заседания.

Как сообщалось ранее, 19 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 8371, направленный на запрет Украинской Православной Церкви. В связи с этим Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания Предстоятелям Поместных Православных Церквей и ряду религиозных деятелей, а также обратился к представителям международных организаций, поделившись с адресатами тревогой в связи с рассмотрением украинским парламентом этого дискриминационного законопроекта.

В связи с происходящим иерархи Польской Православной Церкви особо отметили, что «Церковь Христова имеет онтологическое измерение и не подлежит человеческим правовым нормам. Ею руководит Сам Иисус Христос, наш Спаситель».

Участники Архиерейского Собора также призвали «усиленно молиться за мир на Украине и на Святой Земле, где начались боевые действия и гибнут невинные люди».

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