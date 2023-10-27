Русская линия
Сводка новостей от 27 октября 2023

Владимир Легойда: Вопрос больше возникает не к самим мигрантам, а к тем, кто их массово завозит, и в целом к жесткости (точнее, её отсутствию) в миграционной политике
Глава Синодального отдела указал, что проблему роста преступности среди мигрантов в России не удастся решить, пока в стране не будет ужесточена миграционная политика…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале обратил внимание на заявление Святейшего Патриарха Кирилла, сделанное им в МПГУ по вопросу опасности бесконтрольного привлечения большого числа мигрантов в нашу страну.

«Безусловно, мы должны с уважением относиться к вере и культуре других людей. И имеем — уверен — полное право рассчитывать на взаимное уважение нашего языка, истории, культуры и традиций со стороны тех, кто приехал в нашу страну заработать. Ситуация, когда речь идёт о перспективе потери нашей идентичности, категорически недопустима», — отметил Владимир Легойда.

По его словам, проблемы возникают тогда, когда «приезжие не желают интегрироваться в наше общество, учить язык и с уважением следовать обычаям, сложившимся за века». «Вызывает тревогу и рост преступлений в наших городах с участием мигрантов, их явная агрессия и нежелание со стороны представителей диаспор слушать и слышать», — заявил представитель Церкви.

В то же время он обратил внимание, что возникает много вопросов «не только и не столько к мигрантам, а к тем, кто их завозит, и в целом к жесткости (точнее, её отсутствию) в миграционной политике».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: Вопрос больше возникает не к самим мигрантам, а к тем, кто их массово завозит, и в целом к жесткости (точнее, её отсутствию) в миграционной политике
Глава Синодального отдела указал, что проблему роста преступности среди мигрантов в России не удастся решить, пока в стране не будет ужесточена миграционная политика...

Польская Православная Церковь вновь высказалась в поддержку Украинской Православной Церкви
Собор Польской Церкви осудил попытки властей Украины поставить Церковь Христову вне закона и запретить УПЦ...

В Крыму совершено покушение на Олега Царёва
Украинские спецслужбы продолжают убивать политиков и общественных деятелей на территории России...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем преподобного Николу Святошу (Святослава), князя Черниговского, Печерского чудотворца...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика