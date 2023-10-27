После слов Патриарха Кирилла о засилье мигрантов в России против Предстоятеля в СМИ была развязана отвратительная хамская кампания, заявил член Совета по правам человека при Президенте РФ…

Кирилл Кабанов: «Оскорбление Патриарха — это оскорбление Церкви и всех православных христиан, в чём должны отдавать себе отчет организаторы этой провокации»

Член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своём Телеграм-канале отреагировал на жёсткую критику в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, последовавшую со стороны подконтрольных ряду чиновников СМИ и миграционного лобби за его слова об опасности засилья мигрантов в России.

«Удивительные вещи происходят. Кто бы мог подумать, что на недавнее выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об угрозах, исходящих от бесконтрольной миграции в Россию из стран Средней Азии и Закавказья, будет столь жёсткая реакция, совершенно неприемлемая по форме и содержанию, по зашкаливающему уровню хамства и даже агрессии», — отметил Кирилл Кабанов.

По его словам, в своём выступлении Святейший Патриарх «очень правильно и корректно сформулировал и высказал опасения по сохранению в нашей стране Православного мира, наших традиционных культурно-исторических ценностей». «А эта отвратительная по своей сути информационная „кампания-ответочка“ в духе „зачем Патриарх лезет не в свои дела, туда, в чём он совершенно не разбирается“, организованная в том числе и через подконтрольные/дружеские простоличные информационные ресурсы, вызывает серьёзные вопросы к ряду чиновников, вдруг решивших, что они вправе публично указывать, что главе Русской Православной Церкви можно говорить, а что нет», — ответил общественный деятель.

«Оскорбление Патриарха — это оскорбление Церкви и всех православных христиан, в чем должны отдавать себе отчет организаторы этой провокации. Или они это как раз понимают?», — задал вопрос Кирилл Кабанов.

При этом он обратил особое внимание, что «эта информационная атака осуществляется в интересах миграционных лоббистов, а значит против нашей страны, наших граждан и наших традиционных ценностей». «Сегодня каждый православный должен поддержать Святейшего Патриарха, выступившего за Землю Русскую и Веру Православную против творимого миграционного беспредела и распространения чуждого нам религиозного радикализма», — считает Кирилл Кабанов.

«Это информационная кампания в очередной раз показала, кто и чьи интересы отстаивает. А некоторым чиновникам хочется напомнить, что Патриарх выражает не столько своё личное мнение, сколько чаяния и позицию своей паствы, а православных в России пока ещё значительное большинство», — заключил член Совета по правам человека при Президенте РФ.

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