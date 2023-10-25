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Сводка новостей от 25 октября 2023

На Святую Землю прекратились все паломничества
Иерусалимский Патриархат продолжает призывать обе стороны конфликта к прекращению военных действий на Ближнем Востоке…

Вид на Храм Гроба Господня. ИерусалимИерусалимская Православная Церковь продолжает призывать к прекращению войны на Святой Земле. Об этом рассказал архиепископ Константинский Аристарх, главный секретарь Священного Синода Иерусалимского Патриархата греческому изданию Orthodoxia, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Gorthodox.com.

«Патриархия всё время продолжает призывать к прекращению всех военных действий, потому что для Церкви душа каждого человека является образом Божьим, и мы разделяем скорбь о жертвах с каждой стороны и призываем к миру», — сказал архиепископ Аристарх.

На данный момент, по его словам, на Святую Землю прекратились все паломничества, а «между оккупированными территориями и Иерусалимом нет дорожного движения». В результате бомбардировки разрушен главный храм монастыря Святого Порфирия в Газе, погибли 18 человек.

Иерусалимский Патриархат призывает все стороны конфликта уважать святые места, особенно в районе Газы, подчеркнул архиепископ Аристарх. Верующих иерарх попросил молиться о мире, а политических лидеров — приложить все усилия, чтобы война прекратилась.

«Несмотря на трагичность ситуации, мы не отчаиваемся, потому что вочеловечившийся Господь — это Господь Распятый и Воскресший, и мы надеемся на Него и просим Его принести мир», — заключил главный секретарь Священного Синода Иерусалимского Патриархата.

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