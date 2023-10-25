Митрополит Симферопольский Тихон: «Я думаю, что иерархи Церкви, митрополит Онуфрий, прихожане Украинской Православной Церкви, они всё выдержат. Потому что с ними Бог»

Новоназначенный глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, прибывший на полуостров 21 октября 2023 года, прокомментировал журналистам законопроект о запрете Украинской Православной Церкви на Украине.

Владыка отметил, что нынешние действия украинских властей, которые пытаются запретить в стране Украинскую Православную Церковь, приведут к ужесточению гонений на украинских верующих и духовенство, но выразил уверенность, что Церковь Христова в итоге всё равно посрамит своих гонителей, сообщает сайт Крымской епархии.

«Это приведёт к тому, что единственная каноническая Апостольская Церковь — преемница Христа — будет подвергаться ещё большим гонениям. Но гонение — это привычное и естественное для Церкви состояние. И я думаю, что иерархи Церкви, митрополит Онуфрий, прихожане Украинской Православной Церкви, они всё выдержат. Потому что с ними Бог», — сказал владыка Тихон, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

Отметим, что 19 октября 2023 года Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению президента Владимира Зеленского, который позволяет запретить Украинскую Православную Церковь через суд. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.

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