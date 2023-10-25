25 октября 2023 года в Епархиальном управлении Кишинёвско-Молдавской митрополии под председательством митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира состоялось заседание Синода Православной Церкви Молдовы, сообщает официальный сайт Кишинёвской митрополии.

В заседании Синода приняли участие архиепископы Тираспольский и Дубоссарский Савва, Кагульский и Комратский Анатолий, Унгенский и Ниспоренский Петр, Бельцкий и Фэлештский Маркелл, Единецкий и Бричанский Никодим, викарные епископы Сорокский Иоанн, Орхейский Силуан, Кэприянский Филарет и секретарь Синода митрофорный протоиерей Вадим Кейбаш.

Следует отметить, что накануне заседания прорумынским СМИ в Молдавии распространяли слухи о том, что Синод якобы может принять решение об отделении Молдавской Церкви от Московского Патриархата и присоединении к Румынской Православной Церкви. Однако, в реальности всё оказалось иначе. Несмотря на серьёзное давление извне, члены Синода противостали попыткам раскола и дали нелицеприятную оценку деяниям перебежчиков.

Так, члены Синода заслушали рапорт митрополита Владимира о самовольном и канонически необоснованном уходе из церковной юрисдикции Православной Церкви Молдовы и присоединении к другим религиозным образованиям следующих священнослужителей: протоиерей Илия Мунтяну, протоиерей Алексей Сырбу, протоиерей Федор Пелин, протоиерей Василий Енаки, протоиерей Иоанн Ганган и протоиерей Иоанн Солонару.

В связи с этим Синод постановил:

Учитывая время, предоставленное священнослужителям для исправления и принесения полного покаяния перед лицом церковной иерархической власти, и принимая во внимание нарушение ставленнической присяги, данной перед рукоположением, а также за самовольный и канонически необоснованный уход из церковной юрисдикции Православной Церкви Молдовы и присоединение к другим религиозным образованиям, запрещаются и извергаются из священного сана (на основании правил Ап. 12, 15, 32, 33; IV Всел. 11, 13, 20, 23; Трул. 17; Антиох. 3, 6, 7, 8, 11; Лаод. 41, 42; Сард. 9; Карф. 23, 106; I Всел. 15, 16) следующие священнослужители: протоиерей Илия Мунтяну, протоиерей Алексей Сырбу, протоиерей Федор Пелин, протоиерей Василий Енаки, протоиерей Иоанн Ганган и протоиерей Иоанн Солонару.

Так же, указанные лица были лишены всех церковных наград, полученные за время своего пастырского служения.

Помимо этого, члены Синода утвердили решение Епархиального суда Бельцко-Фэлештской епархии от 27 июля 2023 года об извержении из священного сана иеромонах Давида (Рошка). «Принимая во внимание канонические (правила Ап. 25, Васил. 3 и 7, Трул. 92, Карф. 27 и 72), моральные и дисциплинарные нарушения указанного священнослужителя, иеромонах Давид (Рошка) извергается из священного сана и переводится в ряды простых монахов», — говорится в постановлении Синода.

Затем участники заседания заслушали доклад митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира «Жизнь Православной Церкви Молдовы и вызовы современного мира», содержание которого не раскрывается. При этом члены Синода выразили благодарность митрополиту Владимиру «за значительные усилия, проявленные в поддержку единства и мира в Православной Церкви Молдовы».

Таким образом, несмотря на все провокации и антицерковную кампанию в СМИ, Молдавская Православная Церковь продолжает идти путём исповедничества и верности своей Матери-Церкви — Московскому Патриархату.

Русская линия