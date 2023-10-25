Ровно 101 год назад, 25-го октября 1922-го года (в 10 часов утра по местному времени) корабли Сибирской флотилии контр-адмирала Георгия Карловича Старка покинули порт Владивостока. Помимо корабельных команд они увозили на своем борту, казаков, солдат и офицеров, а также большое количество беженцев, в том числе семьи воинов Земской рати.

Рядом с Владивостоком располагается остров Русский, где находились кадеты 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса и кадеты Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса, которые также погрузились на корабли и в 11 часов утра примкнули к общей группе. После этого Сибирская флотилия взяла курс на последний русский порт Посьет. Всего 25-го октября на кораблях контр-адмирала Старка было вывезено из оставленного Владивостока 7000 человек. На следующий день японцы окончательно оставили город и он был немедленно занят красными.

Большевики вышли на подступы к Владивостоку еще 19-го октября, но они не пытались ворваться в город или же преследовать Сибирскую флотилию адмирала Старка. Во первых у них не было собственного флота, а его подобие еще перед началом Хабаровского похода белые потопили в бухте Святой Елены. Что касается штурма Владивостока, то он не состоялся по причине страха большевиков оказаться в состоянии войны с Японией, последние войска которой оставили город только 26-го октября. К тому же красные понесли ощутимые потери в последних боях с войсками Земской рати и с тех пор лишь лениво преследовали уходящие пешие колонны белых, среди которых были женщины, дети и раненные. Впрочем, арьергард Земской рати постоянно был наготове и пресекал любые попытки помешать движению.

В Посьете корабли адмирала Старка находились несколько дней, после чего утром 28-го октября Сибирская флотилия со своими пассажирами (за исключением конных 281 казаков из группы Глебова, они вместе с остальными войсками и беженцами ушли на Новокиевское) отправилась в корейский порт Гендзан. По дороге на чужбину Георгий Карлович миновал пролив имени своего родного дяди Оскара Старка, который когда-то в юном возрасте «заразил» его любовью к морю. Расставание с родной землей было особенно тяжелым, а один из офицеров позже так вспоминал эти минуты:

«Утро было мрачное, с сильным холодным ветром, который пронизывал до костей, но я не мог оторваться от удаляющейся родной земли. Там осталось все, чем я жил, все дорогое и святое для меня — Родина. Слезы невольно капали из глаз по щекам и падали на серую боевую шинель. Не выдержав, я упал на колени. Полилась из моих уст горячая молитва и клятва — бороться до конца моей жизни за освобождение моего народа и моей любимой Родины-России. Налетел шквал ветра и силой своей выхватил у меня фуражку из рук и бросил ее в родные воды. Поднявшись, я увидел, что не один я молился. В разных местах на палубе были разбросаны группы молящихся людей. Долго я стоял на палубе, прижавшись к пароходной трубе. Скрылись из глаз последние очертания берегов нашей Родины. Стало пусто на душе».

Впереди у Сибирской флотилии контр-адмирала Старка был последний поход под Андреевским флагом, который затянулся на долгие месяцы и после тяжелейших испытаний (в морской пучине погибли крейсер «Лейтенант Дыдымов» и тральщик «Аякс») завершился на Филиппинах. Могилы русских моряков и пассажиров флотилии Георгия Карловича были разбросаны по всему миру, но в памяти людей они ещё вернутся! В прошлом и этом году мы уже провели несколько мероприятий в память об этих событиях. Посмотреть видеозаписи наших мероприятий вы можете на нашем ютуб-канале, в том числе вечера памяти 100-летия Дальневосточного Исхода:

Руководитель культурно-исторического проекта «Забытая Россия» Денис Романов