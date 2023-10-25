Трудами Скобелевского комитета и движения «Белое дело» отлита мемориальная доска в честь генерала. Она будет передана в дар кафедральному собору Новочеркасска…

25 октября 2023 года, ко дню рождения «серебряной шашки» Русской Императорской армии, Георгиевского кавалера, генерала от кавалерии, командующего 8-й Русской Армией в Великую войну, одного из лучших русских военачальников, донского атамана генерала Алексея Каледина, трудами Скобелевского комитета и движения «Белое дело» была отлита мемориальная доска, которая в ближайшее время будет передана в дар Свято-Вознесенскому кафедральному собору Новочеркасска.

Как известно, атаман Каледин был убит и оболган своими недругами, которые активно распространяли слухи о его мнимом самоубийстве и таким образом пытались стереть о нём память даже у верующих людей, которые традиционно считают самоубийство тягчайшим грехом.

«Георгиевский кавалер Алексей Каледин был оболган как самоубийца и забыт. В России до недавнего времени не было ни одного памятного знака, посвященного этому доблестному защитнику Отечества, хотя в Великую войну его в народе уважительно называли «серебряной шашкой Русской Императорской армии», — заявил «Русской линии» вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев.

«Единственный знак, посвящённый атаману Каледину, был установлен несколько лет назад в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Новочеркасска — это памятный киот с иконой его Небесного покровителя Святителя Алексия, митрополита Московского. Но даже хутор, в котором родился атаман и который носил название Каледин, сейчас всё ещё носит имя предателя казачества Блинова. Мы многие годы пытаемся исправить эту несправедливость, но пока всё тщетно. Побороть чиновничью бюрократию не удаётся», — отметил Александр Алекаев.

Предполагается, что установка и освящение мемориальной доски в честь генерала Каледина в кафедральном соборе Новочеркасска состоится в начале ноября. На это благое дело уже получено благословение священноначалия.

Автор портрета — художник Дмитрий Трофимов

Русская линия