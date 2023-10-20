Представитель Иерусалимского Патриархата в Палестине архиепископ Тивериадский Алексий рассказал о ракетном ударе по храму святого Порфирия в Газе, подтвердив, что еврейские военные не делают никакого различия между военными и мирными целями, сообщает СПЖ.

В интервью Orthodoxianewsagency.gr он сообщил, что был шокирован взрывом здания Арабской общины в секторе Газа, находящегося рядом с православным монастырем святого Порфирия, который также пострадал в результате бомбардировок израильских ВВС.

Иерарх Иерусалимского Патриархата, который постоянно находится в секторе Газа, ни на минуту не выходя из монастыря святого Порфирия, рассказал, что «мы постоянно выкапываем мёртвых» из-под завалов.

Комментируя гуманитарную помощь пострадавшим, митрополит Алексий заявил, что единственный, кто может помочь — это Бог.

«Все говорят нам о гуманитарной помощи, но поверьте мне, мы чувствуем, что здесь никто не может помочь, и мы просим только помощи Божией. Никакая человеческая рука не сможет нас спасти», — сказал он.

Несмотря на неоднократные ракетные удары, наносимые, в том числе, по храмам и помещениям Иерусалимского Патриархата, митрополит Алексий сказал, что останется «верным священному религиозному и человеческому долгу по сохранению человеческих жизней» и не будет покидать места своего служения.

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