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Сводка новостей от 20 октября 2023

Уголовное дело против митрополита Вышгородского Павла передано в суд. Владыке грозит до 8 лет тюрьмы
Наместника Киево-Печерской лавры обвиняют в «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины» и «разжигании религиозной розни»…

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь)Служба безопасности Украины завершила «расследование» и направила в суд обвинительный акт в отношении наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), сообщает портал «Православная жизнь».

Как сообщает пресс-служба ведомства, по материалам СБУ, митрополит Павел обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями);

ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства. Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины „гражданским конфликтом“, который продолжается с 2014 года. Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика», — сказано в сообщении.

Таким образом, владыку Павла могут заключить в тюрьму на 8 лет только за то, что он называл украинских раскольников раскольниками, а военные действия на Донбассе считал гражданской войной.

Русская линия

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Уголовное дело против митрополита Вышгородского Павла передано в суд. Владыке грозит до 8 лет тюрьмы
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