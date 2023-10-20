19 октября 2023 года Предстоятель Русской Православной Церкви Заграницей Блаженнейший Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай направил Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию письмо, в котором выразил слова поддержки гонимым верующим УПЦ, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

«Ваше Блаженство, Блаженнейший Владыко!

Узнав о принятии в первом чтении законопроекта № 8371, предусматривающий запрет служения Украинской Православной Церкви на территории Украины, спешу выразить Вам нашу любовь, поддержку и сочувствие. Этот законопроект свидетельствует об отсутствии религиозных свобод в стране, известной своим благочестием, и направлен против большинства ее верующих граждан и защитников. Предстоя Коренно-Курской иконе Божией Матери «Знамение», мощам святителя и чудотворца Иоанна (Максимовича) и другим святыням, горячо молимся в эти дни скорбей об укреплении Вас, собратьев-архипастырей, пастырей, монашествующих и верных чад Украинской Православной Церкви.

Мы молимся и о вразумлении гонителей, потерявших трезвомыслие. Ибо нынешнее положение Украинской Православной Церкви напоминает нам события столетней давности, когда некоторые в православном мире, отвернувшись от законного Священноначалия гонимой Церкви, поддержали вместе с безбожниками так называемых «живоцерковников». Молимся, надеемся и верим, что память о новомучениках и исповедниках ХХ века ударит каждого из нас, православных, в душу, помогая нам в нынешние тяжелые времена следовать примеру веры и верности гонимых и не оказаться на стороне гонителей.

Молитвенно соединяясь с Вами, сердечно желаю Вашему Блаженству и всей, возглавляемой Вами, Украинской Православной Церкви всесильной крепости Божией и всяческих благ!

Испрашивая Ваших святых молитв, остаюсь Вашего Блаженства преданный собрат и сослужитель,

+ НИКОЛАЙ

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви"

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