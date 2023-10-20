Русская линия
Сводка новостей от 20 октября 2023

«Возношу молитвы о скорейшем окончании военного противостояния и воцарении прочного мира на Святой Земле»
Святейший Патриарх Кирилл выразил Иерусалимскому Патриарху Феофилу соболезнования в связи с разрушением храма святого Порфирия в Газе…

Разрушенный храм святого Порфирия в ГазеСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Блаженнейшему Патриарху Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилу III послание, в котором выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и серьезными разрушениями, произошедшими в храмовом комплексе святого Порфирия в результате боевых действий в секторе Газа, передает Патриархия.Ru.

Его Блаженству Блаженнейшему Феофилу III, Патриарху Святого града Иерусалима и всей Палестины

«Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!

С глубокой печалью узнал о многочисленных жертвах и серьезных разрушениях, произошедших в храмовом комплексе святого Порфирия в результате боевых действий в секторе Газа.

От всего сердца сопереживаю Вашему Блаженству, членам Святогробского братства и всей Вашей боголюбивой пастве, выражаю искренние соболезнования родственникам погибших. Господь да упокоит души усопших, да утешит в скорби их сродников, да дарует скорейшее исцеление пострадавшим и раненым.

Возношу молитвы о скорейшем окончании военного противостояния и воцарении прочного мира на Святой Земле.

С братской любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ"

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Уголовное дело против митрополита Вышгородского Павла передано в суд. Владыке грозит до 8 лет тюрьмы
Наместника Киево-Печерской лавры обвиняют в «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины» и «разжигании религиозной розни»...

«Возношу молитвы о скорейшем окончании военного противостояния и воцарении прочного мира на Святой Земле»
Святейший Патриарх Кирилл выразил Иерусалимскому Патриарху Феофилу соболезнования в связи с разрушением храма святого Порфирия в Газе...

Митрополит Восточно-Американский Николай: Мы молимся об укреплении верующих УПЦ и вразумлении гонителей Церкви Христовой
Первоиерарх РПЦЗ направил братское письмо поддержки Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию...

«Непобедимый адмирал — непобедимая Россия»
В здании российского МИД в Москве открылась выставка о святом Феодоре Ушакове...

Митрополит Тивериадский Алексий: Мы постоянно выкапываем мёртвых из-под завалов
Иерарх Иерусалимского Патриархата рассказал о крайней жестокости еврейских авиаударов по Палестине...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного Сергия Обнорского, также мы вспоминаем знаменитого русского паломника-пешеходца Василия Киевского (Григоровича-Барского)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика