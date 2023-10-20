Святейший Патриарх Кирилл выразил Иерусалимскому Патриарху Феофилу соболезнования в связи с разрушением храма святого Порфирия в Газе…

«Возношу молитвы о скорейшем окончании военного противостояния и воцарении прочного мира на Святой Земле»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Блаженнейшему Патриарху Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилу III послание, в котором выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и серьезными разрушениями, произошедшими в храмовом комплексе святого Порфирия в результате боевых действий в секторе Газа, передает Патриархия.Ru.

Его Блаженству Блаженнейшему Феофилу III, Патриарху Святого града Иерусалима и всей Палестины

«Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!

С глубокой печалью узнал о многочисленных жертвах и серьезных разрушениях, произошедших в храмовом комплексе святого Порфирия в результате боевых действий в секторе Газа.

От всего сердца сопереживаю Вашему Блаженству, членам Святогробского братства и всей Вашей боголюбивой пастве, выражаю искренние соболезнования родственникам погибших. Господь да упокоит души усопших, да утешит в скорби их сродников, да дарует скорейшее исцеление пострадавшим и раненым.

Возношу молитвы о скорейшем окончании военного противостояния и воцарении прочного мира на Святой Земле.

С братской любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ"

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