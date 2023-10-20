В здании российского МИД в Москве открылась выставка о святом Феодоре Ушакове…

20 октября 2023 года в здании МИД России торжественно открылась выставка «Непобедимый адмирал — непобедимая Россия: святой праведный воин Феодор Ушаков», посвященная выдающемуся русскому флотоводцу, сообщает Патриархия.Ru.

Выставка, подготовленная Центром культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского, проходит при поддержке ИППО, Патриаршего совета по культуре и Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель ИППО Сергей Степашин и председатель Центра Спиридона Тримифунтского, руководитель и автор проекта исторической выставки «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Феодор Ушаков» Павел Карпухин.

На церемонии присутствовали заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Лищенюк, спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Историко-документального департамента МИД России Надежда Баринова, сотрудники МИД РФ.

С приветственным словом к участникам церемонии открытия выставки обратился Сергей Лавров. Министр иностранных дел России выразил признательность председателю ИППО Сергею Степашину за инициативу проведения выставки в стенах МИД и поблагодарил Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского и Российский государственный военно-исторический архив за реализацию проекта выставки.

По словам Сергея Лаврова, адмирал Ушаков навсегда вошел в историю как выдающийся флотоводец, явивший собой яркий пример самоотверженного служения Отечеству. Министр отметил организаторский талант адмирала и его вклад в военно-морскую науку.

Сергей Лавров напомнил, что именем адмирала названы улицы во многих городах России, а монументы в его честь установлены в Греции, Болгарии и Италии. Также в годы Великой Отечественной войны была учреждена главная военно-морская награда — орден Ушакова. Министр подчеркнул, что МИД РФ продолжит делать все необходимое в интересах сбережения памяти о Федоре Ушакове, тем более в условиях, когда коллективный Запад пытается исказить и очернить историю России.

Затем Сергей Лавров передал организаторам проекта выставки копии материалов о великом адмирале из Архива внешней политики России.

Далее к участникам церемонии открытия выставки обратился Сергей Степашин, выразивший признательность главе внешнеполитического ведомства России за поддержку инициативы проведения выставки в стенах МИД РФ.

Сергей Степашин напомнил, что адмирал Ушаков вошел в историю не только как непобежденный флотоводец, но и как благотворитель, а также как командир, который отвечает за своих подчиненных. Жесткие карантинные порядки, установленные по указанию Ушакова, позволили локализовать последствия свирепствовавшей эпидемии чумы в Херсоне, куда Федор Ушаков был направлен для формирования команд новых кораблей. Сергей Степашин подчеркнул, что несмотря на свои значительные заслуги и многочисленные награды, современники запомнили Федора Ушакова как скромного справедливого человека.

Председатель ИППО выразил искреннюю благодарность министру иностранных дел и сотрудникам МИД РФ за их непростую работу, отстаивание и продвижение интересов России за рубежом.

В дар Министерству иностранных дел России была передана икона праведного воина Феодора Ушакова с частицей его святых мощей. Перед участниками церемонии открытия выставки выступил праздничный хор Данилова монастыря, который с 2003 года имеет статус Патриаршего. Хор исполнил духовный стих «Русь называют святою».

По окончании выступления хора Сергей Лаврови Сергей Степашин осмотрели выставку. Подробные пояснения давал руководитель и автор проекта выставки Павел Карпухин, который по завершению осмотра выставки передал Сергею Лаврову подарочное издание «Непобедимый праведный воин Федор Ушаков».

Как отметил автор проекта выставки, председатель Центра Спиридона Тримифунтского Павел Карпухин, жизненный путь великого флотоводца — пример истинного, беззаветного служения своей Родине. «Благодарные потомки не только в России помнят Федора Ушакова как непобежденного флотоводца, талантливого дипломата и благотворителя. Не потерпеть ни единого поражения за время службы на флоте Ушакову помогали не только смелые тактические ходы, глубокие знания и богатый практический опыт, но и следование воле Божией. Исторические документы, которые сегодня передал министр иностранных дел России Сергей Лавров, обязательно дополнят выставку», — подчеркнул Павел Карпухин.

Русская линия