В результате бомбардировки израильской армией сектора Газа был разрушен старейший православных храм Палестины — храм святого Порфирия, который считается третьим по древности в мире. Эта церковь была воздвигнута в 452 году и посвящена святому Порфирию — епископу Газы, проповедовавшему христианство в этом городе. Сообщения о разрушении храма появились в греческих СМИ.

Так, по данным греческого телеканала ERT-1, во время обстрела в церкви находились около 50 человек, большинство из которых — женщины и дети. В то же время телеканал Al-Jazeera в Газе сообщает, что в результате удара погибли по меньшей мере два человека и десятки получили ранения, а число нашедших убежище в храме составляло сотни человек.

В связи с трагедией Иерусалимская Православная Церковь выступила с решительным осуждением действий еврейских военных и призвала Тель-Авив остановиться.

«Патриархат подчеркивает, что нанесение ударов по церквям и их учреждениям, а также по убежищам, которые они предоставляют для защиты невинных граждан, особенно детей и женщин, потерявших свои дома в результате израильских авиаударов по жилым районам в течение последних 13 дней, представляет собой военное преступление, которое нельзя игнорировать», — говорится в заявлении Патриархии.

При этом в Иерусалимской Церкви подчеркнули, что несмотря на варварские действия еврейских военных, которые наносят удары по жилым кварталам и святыням, храмы Иерусалимского Патриархата в Палестине продолжат принимать всех желающих и предоставлять убежище мирным жителям.

«Патриархат, наряду с другими церквями, по-прежнему привержен выполнению своего религиозного и морального долга по предоставлению помощи, поддержки и убежища нуждающимся, несмотря на постоянные требования Израиля эвакуировать из этих учреждений гражданских лиц и давление, оказываемое в связи с этим на церкви», — отмечается в обращении.

«Патриархат подчеркивает, что он не откажется от своего религиозного и гуманитарного долга, основанного на его христианских ценностях, предоставлять все необходимое как во время войны, так и в мирное время», — говорится в заключение в документе.

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