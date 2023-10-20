Русская линия
Сводка новостей от 19 октября 2023

Израильская армия нанесла авиаудар по храму святого Порфирия в Газе
Иерусалимский Патриархат выступил с жёстким осуждением действий Израиля, назвав удары еврейской армии военным преступлением…

Разрушенный храм святого Порфирия в ГазеВ результате бомбардировки израильской армией сектора Газа был разрушен старейший православных храм Палестины — храм святого Порфирия, который считается третьим по древности в мире. Эта церковь была воздвигнута в 452 году и посвящена святому Порфирию — епископу Газы, проповедовавшему христианство в этом городе. Сообщения о разрушении храма появились в греческих СМИ.

Так, по данным греческого телеканала ERT-1, во время обстрела в церкви находились около 50 человек, большинство из которых — женщины и дети. В то же время телеканал Al-Jazeera в Газе сообщает, что в результате удара погибли по меньшей мере два человека и десятки получили ранения, а число нашедших убежище в храме составляло сотни человек.

В связи с трагедией Иерусалимская Православная Церковь выступила с решительным осуждением действий еврейских военных и призвала Тель-Авив остановиться.

«Патриархат подчеркивает, что нанесение ударов по церквям и их учреждениям, а также по убежищам, которые они предоставляют для защиты невинных граждан, особенно детей и женщин, потерявших свои дома в результате израильских авиаударов по жилым районам в течение последних 13 дней, представляет собой военное преступление, которое нельзя игнорировать», — говорится в заявлении Патриархии.

При этом в Иерусалимской Церкви подчеркнули, что несмотря на варварские действия еврейских военных, которые наносят удары по жилым кварталам и святыням, храмы Иерусалимского Патриархата в Палестине продолжат принимать всех желающих и предоставлять убежище мирным жителям.

«Патриархат, наряду с другими церквями, по-прежнему привержен выполнению своего религиозного и морального долга по предоставлению помощи, поддержки и убежища нуждающимся, несмотря на постоянные требования Израиля эвакуировать из этих учреждений гражданских лиц и давление, оказываемое в связи с этим на церкви», — отмечается в обращении.

«Патриархат подчеркивает, что он не откажется от своего религиозного и гуманитарного долга, основанного на его христианских ценностях, предоставлять все необходимое как во время войны, так и в мирное время», — говорится в заключение в документе.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: Попытки запрета УПЦ ставят украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с рассмотрением Верховной Радой Украины законопроекта № 8371...

Гонения на Украинскую Православную Церковь будут только усиливаться
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 8371, направленный на запрет Украинской Церкви в судебном порядке...

Израильская армия нанесла авиаудар по храму святого Порфирия в Газе
Иерусалимский Патриархат выступил с жёстким осуждением действий Израиля, назвав удары еврейской армии военным преступлением...

Митрополит Казанский Кирилл: «Какие духовно-нравственные ценности могут быть, если убирается хребет этих ценностей — Крест Христов — то, вокруг чего зиждется жизнь?»
Глава Казанской митрополии назвал попытки отдельной части российской элиты вытравить из российской символики изображение Креста Христова скрытой волной гонений на Православие...

Александр Бастрыкин: Мигрантов, получивших гражданство России, необходимо активно привлекать к участию в СВО на Донбассе
Глава Следственного комитета считает, что тех приезжих, кто отказывается исполнять свой воинский долг, необходимо лишать гражданства...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем генерала К.Ф.Багговута и монархистов В.С.Голубева, С.В.Рухлова, В.В.Орлова и Н.А.Добровольского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика