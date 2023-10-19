Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 8371, направленный на запрет Украинской Церкви в судебном порядке…

Гонения на Украинскую Православную Церковь будут только усиливаться

Поименное голосование состоялось в парламенте 19 октября 2023 года. Поддержали законопроект 267 депутатов при 226 необходимых. Против голосовали всего 15 депутатов, воздержались 2, не голосовали 17. Теперь законопроект должен пройти второе чтение, и для его введения в исполнение его должен подписать президент Украины, сообщает портал «Православная жизнь».

Проект закона был подготовлен председателем Службы безопасности Украины В. Малюком. Накануне он обратился к депутатам Верховной Рады с письмом, в котором призывал голосовать за предложения СБУ.

«Выражаем готовность присоединиться и оказать при необходимости содействие в доработке указанных предложений Службы безопасности Украины во время их рассмотрения народными депутатами Украины», — написал глава СБУ.

Юридический отдел Украинской Православной Церкви опубликовал пространный комментарий к законопроекту, в котором отмечается, что предложенные СБУ поправки законодательства дискриминационны и противоречат Конституции Украины, действующему законодательству и международным правовым нормам.

Тем не менее, депутаты Верховной Рады проголосовали за запрету Украинской Православной Церкви.

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