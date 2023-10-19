Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются служить в Российской армии и принимать участие в специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений — основа безопасности страны на современном этапе», сообщает ТАСС.

«Пока идёт специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином России, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал он.

Видео выступления опубликовано на официальном сайте СК РФ.

Кроме того, глава ведомства обнародовал предложение Следственного комитета об организации на пунктах пропуска через государственную границу обязательной дактилоскопической регистрации всех иностранных граждан при въезде и выезде. Глава Следственного комитета положительно отозвался относительно прорабатываемого в МВД России вопроса о создании цифрового профиля иностранного гражданина.

Помимо этого, Бастрыкин назвал целесообразным введение процедуры обязательного получения мигрантами российской сим-карты при въезде в Россию с обязательством использования именно её при формировании личного кабинета мигранта на портале госуслуг.

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