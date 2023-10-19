19 октября 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Предстоятелям Поместных Православных Церквей и ряду религиозных деятелей, а также обратился с посланием к представителям международных организаций. В посланиях Предстоятель Русской Православной Церкви поделился тревогой в связи с рассмотрением украинским парламентом дискриминационного законопроекта, сообщает Патриархия.Ru.

Верховная Рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект № 8371, направленный на запрет Украинской Православной Церкви. Он позволяет запретить в судебном порядке деятельность любых религиозных общин на территории Украины в том случае, если они «аффилированы» с зарубежными религиозными организациями.

В послании Предстоятелям Поместных Православных Церквей и религиозным деятелям Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Не раскрывая с достаточной ясностью понятие этой „аффилированности“, упомянутый законопроект наделяет правом суждения в каждом конкретном случае Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести во главе которой стоит человек, враждебно настроенный по отношению к Украинской Православной Церкви. Данный орган, руководствуясь никому не известными критериями, будет проводить так называемую религиоведческую экспертизу, на основании заключения которой и будет выноситься судебное решение. Не нужно быть юристом, чтобы понять, что предложенная схема открывает простор для всевозможных злоупотреблений».

«Инициаторы и сторонники принятия данного законопроекта на Украине — государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной Рады, радикальные политики и общественные деятели — не скрывают, что законопроект направлен против крупнейшей религиозной общины Украины и имеет целью ликвидацию Украинской Православной Церкви как централизованной структуры, а также всех её епархий, приходов и монастырей по отдельности», — заявил Святейший Владыка.

«Принятию данного законопроекта предшествовал целый комплекс мер, направленный против канонической Церкви на Украине: клеветническая антицерковная кампания в национальных средствах массовой информации, захваты храмов с применением грубого насилия к духовенству и верующим, возбуждение многочисленных фиктивных уголовных дел, давление на епископат со стороны спецслужб, попытки захвата колыбели русского монашества — Успенской Киево-Печерской лавры и других крупнейших монастырей с принудительным выселением их насельников, а также волна принудительного закрытия местными органами власти храмов Украинской Православной Церкви, запрета совершения ею богослужений, изъятия земельных участков, занятых её монастырями, храмами и святынями», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

По словам Его Святейшества, объявление религиозной организации, объединяющей многие миллионы последователей, тысячи общин и сотни монастырей по всей территории страны вне закона, «ставит украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого».

Святейший Патриарх Кирилл от лица всей Полноты Русской Православной Церкви обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с просьбой выступить в поддержку Украинской Православной Церкви и всех её верных чад, пребывающих в скорбях за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа (Откр. 1:9).

В обращении к руководителям и представителям международных организаций Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в очередной раз напомнил о дискриминационном характере законопроекта № 8371: «23 марта 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о реализации прав человека на Украине, в котором признано, что законопроект № 8371 может иметь дискриминационный характер по отношению к Украинской Православной Церкви. 26 июля украинский журналист, литератор и сторонник канонической Украинской Православной Церкви Ян Таксюр выступил в рамках специальной сессии Совета безопасности ООН, заявив о грубых и массовых нарушениях религиозной свободы на Украине».

«Несмотря на установленные факты нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви, украинские власти продолжают политику ликвидации этой религиозной общины, умножая страдания миллионов верующих, — с горечью констатировал Предстоятель Русской Церкви. — Епископат и верующие при этом остаются лишены права эффективной юридической защиты своих прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, создаваемой религиозными экстремистами при попустительстве властей».

«Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской Православной Церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов», — говорится в послании Святейшего Патриарха Кирилла, который выразил надежду на то, что меры по предотвращению беззакония «могут быть приняты до того, как законопроект будет рассмотрен в последующих чтениях, вступит в силу и начнет имплементироваться».

Русская линия