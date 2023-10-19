17 октября 2023 года, в праздник Собора Казанских святых, митрополит Казанский Татарстанский Кирилл обратился с архипастырским словом к участникам молитвенных торжеств в Казани, в котором коснулся темы отказа российских чиновников от изображения Креста Христова в государственной символике, назвав эти попытки «волной скрытых гонений на Христа». Текст его проповеди был опубликован на официальном сайте Казанской митрополии.

«В наше время пытаются убрать с видимых знаков символ победы над смертью — Крест Христов. Вчера пока совершали Всенощное бдение, отовсюду приходили сообщения о том, что на новой тысячерублёвой банкноте с изображением символов Казани на храме нет креста. Его физически нет на храме, который строили наши благочестивые предки. Это не значит, что храм, который сегодня является музеем, перестал быть храмом. Наши предки строили его как Божий дом, и он таковым остаётся. Сегодня в нём не совершается богослужение, но это все равно дом Божий», — отметил владыка Кирилл.

«Многие люди обратили внимание на эту ситуацию, хотя раньше даже не замечали, что на Введенском храме в Кремле нет креста, — отметил архипастырь. — Сегодня вся страна об этом узнала. Люди, которые не по глупости и недомыслию, а сознательно уничижают нашу веру и знамение нашей веры — Крест Христов, думали, что всё пройдёт бесследно. Но сегодня вся страна — не только жители Казани и те, кто посещал наш город — увидела несоответствие принципам, которые в последнее время озвучиваются со всех трибун нашего Отечества. Повсеместно говорят о сохранении духовно-нравственных ценностей нашего народа и нашего общества. Но какие духовно-нравственные ценности могут быть, если убирается хребет этих ценностей — Крест Христов — то, вокруг чего зиждется жизнь?»

По словам митрополита Кирилла, происходящее — это «гонение на христиан в нашей стране». «По-другому мы это воспринимать не должны. В этом гонении, безусловно, нет тюремных заключений, нет уголовных преследований, расстрелов, нечеловеческих наказаний и казней. Но есть попытка изгнать христианство из жизни общества. Раньше безбожники взрывали колокольни и кресты, рубили святые иконы, бросали в огонь святые книги. Сегодня ярко выражено стремление к тому, чтобы уничтожить имя Божие. Это наблюдается не только в христианском мире. Мы знаем, что богоборцы — а только так можно их назвать — в некоторых странах демонстративно сжигают Коран и их при этом охраняют государственные полицейские. Это тоже богоборчество. Это не открытая борьба со Христом, но борьба с Творцом, с людьми, которые исповедуют Единого Бога. Людей, которые живут в мире, дружбе и добрососедстве, пытаются стравить сатанинскими методами. Этому не должно быть место в нашей жизни».

«Взрывы храмов, уничтожение святынь, сбрасывание Животворящих Крестов не смогли изгнать веру из жизни нашего народа. Когда пришло время, народ воспрянул духом и стал восстанавливать свои святыни. То, что было сокрыто глубоко в душе, возродилось, и мы сегодня являемся свидетелями того, как по лицу нашей земли тысячи храмов открылись, тысячи крестов вознеслись в небо, вновь зазвучал колокольный звон. Из небытия стали появляться священнослужители, вера вновь вернулась в нашу жизнь. Кто хочет её воспринимать, тот воспринимает. Мы никому не навязываем веру, но мы твёрдо знаем, что если христианин осеняет себя крестным знамением во имя Отца и Сына и Святого Духа, то никакая сатанинская сила не может одолеть его душу. Злая сила может одолеть жизнь человека, его тело, но не может коснуться его души, которая защищена силой благодати Божией. Человек, который носит в себе имя Христово, который давал обет Богу, связан с Богом в этой жизни и в жизни будущего века. Поэтому нам с вами ничего не страшно в этой жизни. Но на жизнь мы должны смотреть трезво. Мы должны понимать, что всё происходящее не случайно», — отметил архипастырь.

По убеждению владыки Кирилла, «чем больше давление на христиан, тем больше пробуждается их духовная сила». «Сила Божия в немощи человеческой совершается. Вопреки всему человеческому христианин становится непобедимым, потому что его оружие — Крест Христов», — заявил правящий архиерей Казанской епархии.

Русская линия