18 октября 2023 года митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём Телеграм-канале призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского остановить военные действия и сесть за стол переговоров. Поводом для обращения владыки стал очередной ракетный обстрел города Запорожье, в результате которого погибли мирные жители, а также получил повреждения Покровский Архиерейский собор, сообщает портал «Православная жизнь».

Военный конфликт между странами архиерей назвал безумием и призвал государственных деятелей принимать решения, выгодные обычным людям, а не третьим сторонам. «Любая война заканчивается переговорами, и чем раньше они начнутся, тем меньше будет жертв и наконец-то прекратится уничтожение нашего генофонда», — заявил митрополит Лука.

Родственникам погибших архиерей выразил слова сострадания, а верных чад Запорожской епархии Украинской Православной Церкви призвал усилить молитвы к Богу.

Обращение ко всем участникам военного конфликта по поводу повреждений в результате ракетных атак Покровского собора

«Я не специалист в баллистике или в вооружении, я Христианин, поэтому хочу быть верным Слову Божьему! Я обязан говорить согласно Ему и только так!

Сегодня мы вновь стали свидетелями скорбного события: в результате военных действий снова пострадали как мирные жители, так и наш храм — Покровский Архиерейский собор. Это далеко не первый храм нашей Церкви, который пострадал от ракетных ударов.

Обращаясь к лидерам стран-участников военного конфликта, я прошу: остановитесь! Сядьте за стол переговоров и прекратите наконец это безумие.

«Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их» (Рим. 3:15−18). На эту цитату из Священного Писания я хотел бы обратить внимание представителей властей всех сторон конфликта. Неужели безумие настолько поглотило вас, что вместо конструктивных переговоров продолжает страдать мирное население, храмы, инфраструктура? Все богатства мира не могут превзойти в цене жизнь одного человека. Ни одна цель не может быть оправдана и достигнута через трупы невинных детей, женщин и мирных жителей.

К сожалению, в мире есть много примеров таких же безумств: Мировые войны, война Палестины и Израиля, Великобритании и Ирландии, столетняя война между Францией и Англией, бесчисленные войны между странами Африки. Что они принесли миру? Производителям оружия — полигон для испытания новых вооружений в реальных условиях, радость от бешеных продаж, а населению — плач и горе. Ежедневно погибает как мирное население, так и солдаты. Я уверен, что родственники, оплакивая погибших, проклинают всех участников конфликта, поскольку переживают личную утрату. Люди остаются без крова над головой, не могут спокойно спать по ночам, оставляют жилье и имущество — царит хаос.

Война — ужасная вещь и всегда является результатом греха. Наш мир, к сожалению, погряз во грехе, и даже при виде возможности внезапной смерти люди продолжают отворачиваться от Бога, вместо того, чтобы покаяться!

История с самых древних времен приводит нам массу примеров, что война приносит лишь горе и страдание большинству, а мелкой кучке организаторов — наживу. Зарабатывать на войне могут лишь подлецы и мерзавцы, которые и подливают масло в огонь.

Войн на Земле будет чем дальше, тем больше. И у каждой из воюющих сторон будет своя железная правда. Но Истина-то всегда одна. А история человечества закончится тем же, с чего и начиналась — встречей нелицеприятным Судией — Богом. И каждому нужно здесь решать — с кем он: с Богом, который есть Любовь, или с мiром, который оправдывает все свои злодеяния погоней за призрачной справедливостью.

Я взываю ко всем участникам военного конфликта: сделайте правильные выводы и примите решения, которые ждет от вас народ, выгодные обычным людям, а не третьим сторонам. Любая война заканчивается переговорами, и чем раньше они начнутся, тем меньше будет жертв и наконец-то прекратится уничтожение нашего генофонда.

Помня апостольские слова: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:6−7) я молюсь о даровании Божественной мудрости для лидеров и скорейшем разрешении военного конфликта.

Родственникам погибших от имени всей полноты Запорожской епархии высказываю слова молитвы и сострадания. Верных чад нашей епархии призываю усилить свои молитвы к Богу, дабы Он укрепил всех нас и вразумил тех, в чьих силах положить конец этому безумию.

Помните, что «нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4:13)!

+Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский"

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