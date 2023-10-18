Поездка председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, руководителя Патриаршей гуманитарной миссии епископа Верейского Пантелеимона на Донбасс длилась 10 дней, и главной её целью было расширение помощи пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта и раненым, сообщает Диакония.Ru.

За время поездки епископ Пантелеимон посетил города Северодонецк, Лисичанск, Луганск, Алчевск, Горловку, Макеевку, Ясиноватую, Донецк, Волноваху, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Голую Пристань, Геническ, поселок Лазурное, село Новую Збурьевку.

7 октября 2023 года епископ Пантелеимон прибыл из Донецка в Волноваху, где посетил восстановленный после пожара храм в честь Преображения Господня и пообщался с настоятелем храма протоиереем Александром Костиным.

Затем делегация Патриаршей гуманитарной миссии направилась в Мариуполь. Здесь епископ Пантелеимон осмотрел два здания, предложенных для будущего гуманитарного центра.

Вечером председатель Синодального отдела по благотворительности совершил всенощное бдение в храме в честь равноапостольного князя Владимира в Мариуполе.

8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, владыка Пантелеимон совершил Божественную литургию в храме в честь равноапостольного князя Владимира в Мариуполе. На службе молились сотрудники и добровольцы церковного медико-социального центра Мариуполя и волонтеры-ремонтники. По окончании Литургии архиерей пообщался с добровольцами-строителями, добровольцами и сотрудниками центра.

Волонтеры-ремонтники еженедельно выезжают из Москвы в Мариуполь с начала марта с.г. Они восстанавливают частные дома нуждающихся жителей города, которые сами не могут отремонтировать свое жилье, — пожилых, многодетных, людей с инвалидностью, одиноких женщин с детьми. Организует выезды Синодальный отдел по благотворительности. За это время в Мариуполь съездили 528 добровольцев-строителей. Им удалось восстановить 149 частных домов.

Церковный медико-социальный центр Мариуполя был открыт в январе с.г. Центральной клинической больницей святителя Алексия, митрополита Московского, при поддержке Синодального отдела по благотворительности. В центре оказывают первичную медицинскую помощь, стационарную социальную помощь (прачечная, душевая, обогрев), адресную социальную помощь. За это время в центр поступило более 19 000 обращений.

В тот же день епископ Пантелеимон прибыл в Бердянск. В кафедральном соборе в честь Рождества Христова он совершил всенощное бдение. Затем председатель Синодального отдела по благотворительности пообщался с руководителем социального отдела епархии протоиереем Вячеславом Стадником и провел собрание сестер милосердия в больничном храме в честь святителя Луки.

9 октября, в день памяти апостола Иоанна Богослова, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии совершил Божественную литургию в кафедральном соборе в честь Рождества Христова в Бердянске.

«Святейший Патриарх Кирилл благословил меня приехать к вам сюда, в Бердянск. И он просил передать вам свое благословение. Просил передать, что он молится о вас и помнит о вас, и что ваши скорби — это его скорби, и что ваши трудности — это его трудности, и что он старается сделать все возможное, чтобы облегчить вам те трудные обстоятельства, в которых вы оказались», — сказал епископ Пантелеимон во время проповеди после Литургии.

В тот же день викарий Святейшего Патриарха прибыл в Мелитополь, где посетил филиал фонда «Защитники Отечества». Фонд занимается социализацией демобилизованных, реабилитацией, лечением, трудоустройством, обучением и переобучением, опекает семьи погибших военнослужащих.

В Мелитополе члены делегации Патриаршей гуманитарной миссии встретились с представителями Крымской митрополии — руководителем Специального гуманитарного центра протоиереем Димитрием Кротковым и тремя священниками. В тот же день в Мелитополе епископ Пантелеимон посетил мужской монастырь в честь преподобного Саввы Освященного.

10 октября архиерей посетил поселок Лазурное. Здесь он встретился с начальником администрации Александром Дудкой. Епископ Пантелеимон также осмотрел пансионат, который предложили передать Церкви под социальный проект, посетил школу и пообщался с детьми. В тот же день руководитель Патриаршей гуманитарной миссии посетил село Новая Збурьевка и встретился со священнослужителями.

Затем владыка Пантелеимон отправился в Голую Пристань. В Голопристанском районе Херсонской области вместе с местными священниками и священниками из Крыма делегация Синодального отдела по благотворительности также приняла участие в раздаче гуманитарной помощи нуждающимся мирным жителям.

В тот же день архиерей посетил два пункта временного размещения в Лазурном: в одном из них проживают в основном люди с инвалидностью, пожилые и лежачие больные, во втором — семьи с детьми.

11 октября в Геническе руководитель Патриаршей гуманитарной миссии встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Участники встречи обсудили трудности и проблемы, с которыми сталкиваются мирные жители области и переселенцы из затопленных районов. В ходе встречи также отметили необходимость развития паллиативной медицинской помощи в Херсонской области и участия в этом проекте церковной больницы святителя Алексия.

12 октября состоялась встреча епископа Пантелеимона с управляющим Бердянской епархией епископом Бронницким Лукой и мэром Бердянска Александром Сауленко. В ходе встречи обсудили проживание людей в пунктах временного размещения, открытие в Бердянске православной гимназии и паллиативного центра.

Также в этот день в Городской больнице Бердянска директор и главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров встретился с главным врачом бердянской больницы Анной Белавиной и духовником бердянского сестричества — настоятелем больничного храма в честь святителя Луки отцом Вячеславом Стадником. На встрече обсудили план открытия филиала больницы святителя Алексия на базе Городской больницы Бердянска, в котором будет оказываться паллиативная медицинская помощь жителям города. В тот же день епископ Пантелеимон ознакомился с работой православной гимназии Бердянской епархии и посетил ПВР в Бердянске, где пообщался с беженцами и узнал их нужды.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям можно на сайте помочьвбеде.рф. Поддержать церковные социальные проекты можно на онлайн-платформе Синодального отдела по благотворительности «Поможем».

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