18 октября 2023 года Центральный Банк России сообщил, что в связи с общественным резонансом, вызванным отсутствием храмового креста на дизайне обновленной банкноты в 1000 рублей, «принято решение остановить выпуск банкноты». «В широкое обращение она не поступила», — подчеркнули в Банке.

В Русской Православной Церкви уже положительно откликнулись на это решение.

«Очень правильное решение Банка России доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. Это решение отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий», — написал в своём Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, «верующие люди имеют право голоса при рассмотрении вопроса об использовании в публичном пространстве изображений, относящихся к религиозному наследию».

«Мы, со своей стороны, выступаем за то, чтобы православный крест, который олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства наших граждан, был естественной частью государственной символики нашей страны», — отметил представитель Русской Православной Церкви.

Русская линия