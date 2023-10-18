Церемония официального открытия X Международного фестиваля «Вера и слово», который проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 16 по 20 октября 2023 года в Москве и Подмосковье, состоялась в оздоровительном комплексе «Клязьма», сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом церемонии руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин совершил молебен в сопровождении мужского хора храма святителя Николая на Трех Горах г. Москвы под руководством Алексея Покровского.

Открывая фестиваль, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил важность социального служения Церкви. По его словам, «сегодня мы видим, как огромному количеству людей нужна помощь; и мы обязаны её оказать, даже если кажется, что на это нет сил. Хотя, может быть, это и есть самый главный источник силы».

Обращаясь к собравшимся, он также сказал, что сегодня слово «вызов» обрело особое, глубинное, значение. «В мире, который захлестывает ненависть, противостояние и жестокость, голос Церкви особенно важен», — подчеркнул В. Легойда.

«Несмотря на сложные испытания, очень важно не впускать в сердце чувство ненависти, потому что это противостоит главной христианской добродетели — любви. Здесь Церковь играет и должна играть первую скрипку», — отметил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Я очень надеюсь, что у нас эти дни пройдут в атмосфере взаимопонимания, внимания друг ко другу. Одно из испытаний, которое мы сейчас проходим, — это стремление искать врагов вместо того, чтобы поддерживать друзей», — сказал представитель Церкви.

В. Легойда также указал на то, что программа фестиваля составлена с учетом пожеланий делегатов и выразил надежду, что она будет для них интересной и содержательной.

По традиции, в ходе церемонии открытия состоялось чествование именинников из числа делегатов форума.

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