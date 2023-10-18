С 1990 года в Южной Корее, несмотря на внешнее благополучие данной страны, в два раза выросло число самоубийств…

Языческие традиции и культура, присущие Южной Корее, продолжают приносить свои горькие плоды. Исторически в этой стране отсутствовало христианское отношение к самоубийству как к тягчайшему греху, ведущему прямо в ад. Вместо этого преобладало отношение к суициду как частному решению того или иного человека, желающему найти выход из отчаянного положения.

В древности в Корее было распространено конфуцианство и шаманизм. На 2015 год 56% жителей страны называли себя атеистами, 27% протестантами или католиками и 15% – буддистами. Тем не менее, язычество до сих пор глубоко пронизывает всё корейское общество. Не случайно, корейцы — очень суеверный народ.

А потому нет ничего удивительного в том, что, несмотря на внешнее благополучие данной страны, с 1990 года в Южной Корее удвоилось количество самоубийств. Тревогу по этому поводу бьёт уже даже Католическая церковь, которая сталкивается в стране с проблемой роста числа суицидов. Об этом рассказал католический священник и журналист Чхо Сынхеон, слова которого приводит информационное агентство «Фидес», передаёт Благовест-инфо.

За последние 20 лет в стране произошло самое большое число суицидов среди развитых стран: по данным Национального отдела статистики, в 2021 году покончили собой 13 тысяч человек. В первой половине текущего 2023 года суицид совершили 7000 человек, что на 561 человека больше, чем в прошлом году.

Таким образом, ежедневно добровольно убивают себя примерно 36 жителей Кореи, и эта трагедия приобрела поистине тревожные масштабы: в то время как в других странах Организации экономического сотрудничества и развития по сравнению с 1990 годом число самоубийств уменьшилось на 16 процентов, в Южной Корее оно выросло на 230 процентов, то есть более чем вдвое.

Среди основных факторов самоубийств, которые называют эксперты, — растущее давление на подростков в школе, недостаточная социальная защищенность, а также ярлыки, сопровождающие людей с психиатрическими проблемами, сообщает Vatican News.

По словам отца Чхо Сынхеона, менее состоятельные люди сталкиваются с крайне сложными проблемами, в то время как гражданские власти постепенно устраняют сеть социального обеспечения. Какой-либо защиты лишаются пожилые люди, дети, инвалиды. Сокращаются бюджетные средства для социальных структур, таких как детские ясли, дома престарелых и больницы.

Сталкиваясь с проблемами, многие корейцы предпочитают совершить самоубийство, а не терпеть сложившееся положение дел.

«Мы живём в обществе, где каждый человек выживает сам по себе, в условиях мощного индивидуализма. У нас самый длинный рабочий день среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Увольнения становятся всё проще, под предлогом экономического кризиса, а социальные амортизаторы вообще не принимаются во внимание. В обществе царит атмосфера экстремального соперничества, так что никто не может вынести отдельного краха. Идея быть выдворенными с работы для многих означает конец, и смерть становится единственным выходом для тех, кто был исключен конкуренцией», — рассказал прелат.

Русская линия