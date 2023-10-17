17 октября 2023 года полиция Санкт-Петербурга задержала пятерых участников преступной группы, которые по данным следствия избивали случайных прохожих горожан и выкладывали видео в Интернет, сообщает Life.Ru со ссылкой на Mvdmedia.Ru.

«Сегодня сотрудники ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в Телеграм-каналах и сети Интернет», — говорится в сообщении.

Среди них четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, которым от 16 до 18 лет, и 18-летний житель города на Неве. Все задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий. Также продолжается розыск администратора Телеграм-канала.

Ранее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Дело было возбуждено в связи с появлением в Интернете видео избиений.

В основном нападавшие, выходцы из Азербайджана, избивали людей в торговых центрах и возле метро. Накануне сообщалось, что был задержан «самый активный участник «азербайджанской мафии» (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров. После того, как его арестовали, он стал утверждать, что якобы лишь публиковал видео, а в драках не участвовал.

Русская линия