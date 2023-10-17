Митрополит Тихон (Шевкунов) пообещал не оставлять Печоры без своей помощи и после отъезда в Крым

Митрополит Тихон (Шевкунов), которого Священный Синод Русской Православной Церкви назначил новым главой Крымской митрополии, в прощальном слове в Псково-Печорском монастыре поблагодарил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за возможность провести 5 лет в любимом его сердцу Печорском монастыре. Видео проповеди владыки было опубликовано на официальном сайте Псковской епархии.

Обращаясь к верующим, митрополит Тихон отметил, что для него Псково-Печерский монастырь — это место, которое он больше всего любит и к которому привязано его сердце. «Самое прекрасное, самое любимое, не променянное ни на что в сердце моём. Прекраснее, теплее, роднее, чем Псково-Печорский монастырь, места нет», − сказал владыка.

В связи с этим он обратился со словом благодарности к братии и верующим Псковской земли, а также выразил признательность Святейшему Патриарху Кириллу, который поручил ему послушание быть правящим архиереем Псковской митрополии.

Митрополит Тихон с улыбкой на лице попросил прощение у жителей Печор за начатые масштабные строительные работы в городе и пообещал, что «всё, что раскопали, обязательно закопают», и город после этого станет ещё более красивым. При этом он выразил уверенность, что, несмотря на новую большую митрополию, которую ему поручил Синод, он не оставит без внимания Псковскую землю.

Что же касается Крыма, то, судя по настрою владыки Тихона, он намерен активно включиться в жизнь полуострова, куда некогда в ссылку отправляли и святителя Иоанна Златоуста и других великих подвижников.

«Что такое Крым? Что такое Крым был в древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу Римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», − с улыбкой сказал митрополит Тихон, добавив, что на самом деле в Крыму прекрасно.

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