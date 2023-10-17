15 октября 2023 года после Литургии в соборе святых апостола Андрея и великомученика Димитрия Константинопольский Патриарх Варфоломей рассказал клирикам Испанской и Португальской митрополии Константинопольского Патриархата, что считает уголовные преследования иерархов Украинской Православной Церкви справедливыми и обоснованными, сообщает СПЖ со ссылкой на свои источники в митрополии.

По словам Патриарха Варфоломея, сообщения в мировых СМИ о несправедливости преследований митрополитов Вышгородского Павла, Тульчинского Ионафана, Черкасского Феодосия, Кировоградского Иоасафа и Банченского Лонгина не имеют под собой никаких оснований. Глава Фанара убеждён, что все они нарушили украинский закон и должны за это понести ответственность в полном объёме.

Ожидать чего-либо другого от Константинопольского Патриарха, который нарушил все церковные каноны, вторгся на каноническую территорию Украинской Православной Церкви и вступил в общение с украинскими самосвятами и раскольниками, было бы наивно. Но сколько бы не надеялся Патриарх Варфоломей на силу украинских властей, нет никаких сомнений, что он будет посрамлён исповедничеством духовенства УПЦ.

Русская линия