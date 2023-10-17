Президент Фонда «Наследие Империи» генерал-лейтенант Леонид Решетников в специальном обращении к российской общественности обратил внимание на недопустимость отказа от креста Христова в российской символике, под каким бы благовидным предлогом это не делалось со стороны чиновничества.

Поводом к этому обращению послужил выпуск Центробанком России новых денежных банкнот, достоинством в 1000 и 5000 рублей. По сообщению РБК, на 1000-рублевой купюре дизайнеры разместили башню Сююмбике и Введенский храм Казанского кремля. При этом первое здание изображено с исламским полумесяцем, а храм без креста.

Данный факт вызвал немалое возмущение православных верующих. Тем более, что ранее викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Зеленоградский Савва в своём Телеграм-канале уже высказывал опасение по поводу того, что в России среди чиновников появилась тенденция затирать кресты практически на всей символике.

«Опасное это дело, стыдиться Креста Христова, пытаться его исподтишка потереть. Вакханалия в Киеве, ещё до майдана, началась именно с того, что бесноватые голые женщины спилили Крест Божий. Слова Спасителя — грозное предупреждение: „Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами“ (Евангелие от Марка, 8, 38). Не стоит пренебрегать этим предупреждением», — отметил владыка.

«Это просто вызов всему русскому народу, который по своему определению православный. У нас в стране большинство православных христиан, но почему-то убираются именно православные символы. В чём дело?», — обратился к общественности генерал Леонид Решетников, комментируя выпуск новых банкнот с храмом без креста.

Он выразил уверенность, что это не просто какие-то случайные вещи или ошибки отдельных чиновников, а тревожная тенденция.

«Почему мы удивляемся, если до сих пор башни Московского Кремля украшены красными звездами? Исторические башни Кремля, понимаете, о чём речь идёт? Это символы России, и на них всегда были кресты или двуглавые орлы. Это значит, что какая-то часть нашей элиты, гуманитарной, политической элиты, решила проводить такую линию на уничтожение или подмену русских символов и истории», — отметил Леонид Решетников.

«Что происходит? Кто ответственен в нашей стране за эту политику? Выйдите на сцену, скажите, зачем вы это делаете? Вы хотите русский народ загнать в угол, как это делали предыдущие 100 лет, создавая из нас резервации: вот у вас есть там монастырь, там делайте, что хотите? Забывая, что мы, наши предки, построили эту страну, освоили эти огромные территории — с Крестом, с Верой, с почитанием истории и своих героев. Прекращайте эту вакханалию!», — призвал президент Фонда «Наследие Империи».

Обращаясь в завершение к своим соратникам, Леонид Решетников призвал их не молчать и занимать активную позицию по данному вопросу, высказывая свой протест против такой политики. «Говорите об этом, указывайте на это, сообщайте об этих нарушениях. Эта тенденция должна быть пресечена. Особенно, сегодня во время решающих событий для нашей Родины», — заключил генерал.

Русская линия