Золотыми медалями форума были отмечены главный редактор литературного журнала «Наш современник» Станислав Куняев и детский писатель, художник-иллюстратор Леонид Сергеев…

15 октября 2023 года, в день рождения выдающегося русского поэта М.Ю. Лермонтова, в актовом зале Издательского Совета Русской Православной Церкви состоялась торжественная церемония вручения наград XIV Международного славянского литературного форума «Золотой витязь», сообщает Патриархия.Ru.

Литературный форум проводится в рамках Международного славянского форума искусств «Золотой витязь» с 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и объединяет литераторов, пишущих на русском языке, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Мероприятие открылось приветственным словом президента форума, председателя Общероссийского общественного движения «Культурный фронт России», первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, члена Патриаршего совета по культуре народного артиста России Николая Бурляева.

Перед участниками форума выступил почётный председатель и председатель жюри литературного форума «Золотой витязь», сопредседатель правления Союза писателей России, лауреат Патриаршей литературной премии писатель Владимир Крупин. Он поделился воспоминаниями об историческом праздновании 600-летия битвы на Куликовом поле в 1980 году, которое в свое время послужило возрождению интереса к русской истории и стало предтечей духовного возрождения России.

Участников форума также приветствовала председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы ФС РФ Нина Останина. Она отметила большую работу, которая проводится в рамках литературного форума «Золотой витязь» в направлении поддержки отечественной литературы, направленной на утверждение духовных и нравственных основ общества.

Ведущим церемонии награждения стал генеральный директор литературного форума писатель Александр Орлов.

Золотыми медалями форума «За выдающийся вклад в литературу» имени А.С. Пушкина награждены:

— поэт, публицист, переводчик, главный редактор литературного журнала «Наш современник» Станислав Куняев (Москва);

— детский писатель, художник-иллюстратор Леонид Сергеев (Москва).

Всего на рассмотрение жюри литературного форума «Золотой витязь» поступило 328 произведений из России, Аргентины, Армении, Беларуси, Вьетнама, Киргизии, Китая, Молдовы, Сербии, Сирии.

В семи номинациях форума статуэткой «Золотой витязь» и дипломом отмечены:

— в номинации «поэзия» — Виктор Кирюшин за книгу стихов «Родное» (Москва);

— в номинации «проза» — Олег Рябов за книгу «Свинцовая строчка» (Нижний Новгород);

— в номинации «публицистика» — Николай Карташов за книгу «Василий Чуйков» (Москва);

— в номинации «литературоведение» — Нина Ищенко за книгу «Южный фронтир: Россия-Украина-Донбасс» (Луганск, ЛНР);

— в номинации «история славянских народов» — епископ Моравичский Антоний за книгу «Отношение Сербской и Русской Православных Церквей 1945−1950 гг. На основании документов российских архивов» (Белград, Сербия);

— в номинации «литература для детей и юношества» — Екатерина Каликинская за книгу «Сохранившие любовь» (Москва);

— в номинации «художественный перевод» — Ибрагим Истамбули за перевод сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок» на арабский язык (Дамаск, Сирия).

Статуэтки «Золотой витязь» также были вручены:

— за многолетний вклад в отечественное книгоиздание и популяризацию русской литературы — Издательскому центру «Азбуковник» (Москва);

— за многолетнее служение великой русской литературе, духовное и нравственное воспитание молодежи, хранение творческого наследия В.П. Астафьева — литературному журналу для семейного чтения «День и ночь» (Красноярск);

— за искреннее служение историческому единству братских народов — международному альманаху «Літара. Литера. Літера» (Гомель, Беларусь);

— за вклад в дело изучения, сохранения и освещения творческого наследия В.М. Шукшина — Центральной городской библиотеке имени В.М. Шукшина (Бийск);

— за весомый вклад в научно-исследовательскую деятельность, бережное сохранение и популяризацию творческого наследия выдающихся русских писателей, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и молодежи — Пензенскому литературному музею — головному музею ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» (Пенза).

Специальными призами жюри форума «Золотой витязь» отмечены:

— Елена Басалаева за книгу «Сказки девяностых» (Красноярск);

— Инна Кабыш за книгу «Аve Еva» (Москва);

— Олеся Николаева за книгу «Тайник и ключики на шее» (Москва).

Заместитель председателя Издательского Совета иеромонах Макарий (Комогоров) вручил специальные призы Литературного форума «Золотой витязь» в номинации «Дорога к храму»:

— протоиерею Андрею Логвинову за книгу стихов «Абсолютная любовь» (Кострома);

— протоиерею Михаилу Резину за книгу «Война миров» (Ардатов);

— иерею Николаю Толстикову за книгу «Приходинки и другие истории» (Вологда).

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