По данным Минтруда, его суммы составит 631 тысячу рублей на первого ребёнка, и 834 тысячи рублей — на второго и последующего…

Материнский капитал в 2024 году в России после индексации составит 631 тысячу рублей на первого ребёнка, и 834 тысячи рублей — на второго и последующего. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России», сообщает «Российская газета».

По его словам, сумма увеличится на уровень инфляции или 7,5%.

Ожидается, что в следующем году сертификат получат более одного миллиона семей, уточнил министр.

В Минтруде обратили внимание, что улучшение жилищных условий — самое популярное сегодня направление использования средств материнского капитала. С начала года благодаря ему улучшили жилищные условия почти 470 тысяч семей. Второе по популярности направление — оформление ежемесячной выплаты на ребёнка до трёх лет. Их уже получили более 318 тысяч семей. Ещё 205 тысяч родителей направили средства маткапитала на образование детей.

Ранее в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, разрешающий на средства маткапитала реконструкцию домов «на две семьи». Сегодня семьи могут направлять средства сертификата только на строительство или реконструкцию дома, который полностью находится в собственности одной семьи.

Русская линия