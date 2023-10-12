Русская линия
Сводка новостей от 12 октября 2023

Маткапитал в следующем году будет повышен
По данным Минтруда, его суммы составит 631 тысячу рублей на первого ребёнка, и 834 тысячи рублей — на второго и последующего…

Материнский (семейный) капиталМатеринский капитал в 2024 году в России после индексации составит 631 тысячу рублей на первого ребёнка, и 834 тысячи рублей — на второго и последующего. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России», сообщает «Российская газета».

По его словам, сумма увеличится на уровень инфляции или 7,5%.

Ожидается, что в следующем году сертификат получат более одного миллиона семей, уточнил министр.

В Минтруде обратили внимание, что улучшение жилищных условий — самое популярное сегодня направление использования средств материнского капитала. С начала года благодаря ему улучшили жилищные условия почти 470 тысяч семей. Второе по популярности направление — оформление ежемесячной выплаты на ребёнка до трёх лет. Их уже получили более 318 тысяч семей. Ещё 205 тысяч родителей направили средства маткапитала на образование детей.

Ранее в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, разрешающий на средства маткапитала реконструкцию домов «на две семьи». Сегодня семьи могут направлять средства сертификата только на строительство или реконструкцию дома, который полностью находится в собственности одной семьи.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Святогорский Арсений: Если нашу обитель обстреляли, как нам говорят, какие-то диверсанты, то почему их не поймали?
Наместник Святогорской лавры прокомментировал обстрел обители, совершённый злоумышленниками 11 октября 2023 года из РПГ...

Протоиерей Николай Балашов: «Помощь, которую оказывает наш народ и наша Церковь миротворческому служению Иерусалимского Патриархата, будет продолжена»
В Русской Православной Церкви выразили тревогу в связи с трагическими событиями на Святой Земле и продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа...

В России уже весной 2024 года могут запретить аборты в частных клиниках
С соответствующим заявлением в ходе слушаний в Общественной палате выступил вице-спикер Госдумы России Пётр Толстой...

Белгородская митрополия передала на Донбасс бронированную машину скорой помощи
Транспорт оснащён специальным оборудованием и поможет эвакуировать раненых российских военных с поля боя...

Маткапитал в следующем году будет повышен
По данным Минтруда, его суммы составит 631 тысячу рублей на первого ребёнка, и 834 тысячи рублей — на второго и последующего...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем князя Олега Константиновича Романова, геройски павшего в 1914 году...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика