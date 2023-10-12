Митрополит Святогорский Арсений: Если нашу обитель обстреляли, как нам говорят, какие-то диверсанты, то почему их не поймали?

«Дай Боже, чтобы за безумными действиями следовали исправление и покаяние», — сказал митрополит Святогорский Арсений в проповеди 12 октября 2023 года после параклисиса перед чудотворной иконой Божией Матери «Святогорская».

В своём слове владыка прокомментировал произошедший обстрел Святогорской Лавры, в ходе которого был повреждён купол Успенского собора, сообщает сайт Святогорской лавры.

«Вчера по обители были произведены два выстрела. Скажите мне: по каким стреляли врагам в нашей обители? По 80-летним и 90-летним старушкам, по детям, по женщинам и парализованным, которые здесь живут? По тем, кто в это время стоял в храме и молился Божией Матери?» — отметил наместник Лавры.

Митрополит Арсений подчеркнул, что «начинают сейчас всякие истории придумывать. Я не знаю, какой больной на голову, простите, человек мог поднять руку и выстрелить по храму Божией Матери».

Владыка добавил, что выстрелы произвели из оружия, которое стреляет на дальность 500 метров, а самое большее — на 900 метров. «То есть выстрел был произведён с той стороны Донца. По нашей святой обители, по храму Божией Матери», — сказал архиерей.

Владыка особо отметил, что человек, совершивший это, никуда не прятался и чувствовал себя совершенно безнаказанным, поскольку решился на нападение на обитель утром, а не ночью.

«Если это, как некоторые сказали, диверсанты стреляли, то почему не был предпринят перехват этих диверсантов? Почему стреляли в 7 часов утра, когда уже солнце встало, и всё видно, и всё слышно? И спрятаться особо негде у нас на территории? И безнаказанность видна была у этого человека», — подчеркнул митрополит Арсений.

«Какая цель была этого человека, безумие просто или ненависть к Божией Матери, или ненависть к людям, которые находятся здесь, — просто за то, что они живут и молятся тут? Что двигало этим человеком? К какой религиозной конфессии он принадлежал? Если он православный, то как его мама будет молиться перед иконой Божией Матери, чтобы он живым вернулся с войны? Если католик, то и католики почитают Царицу Небесную. Если протестант, то и протестанты почитают Христа Спасителя и имя Божией Матери для них благоговейно. Если мусульманин, то и у мусульман в Коране сказано о почитании Мариам. Если просто безбожник и тебе ненавистно всё, что связано с религией, или считаешь себя язычником, то ты же просто человек и должен понимать, что стреляешь по обители, в которой живут такие же люди, как и ты. И это дети, женщины, старики, которые собрались в обители из своих разрушенных хат, из своих сожжённых сёл», — отметил владыка.

Русская линия