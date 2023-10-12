Бронеавтомобиль отправился в зону ответственности 6-й армии «Западной» группировки войск, где на днях там побывал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Тогда владыка в сослужении восьми священников освятил подземный храм бункерного типа в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, а также совершил таинство Крещения бойцов, сообщает сайт Белгородской митрополии со ссылкой на ГТРК Белгород.

Оснастить бронированный автомобиль помогли белгородец Антон Бондарев и петербуржец Сергей Искровский. Меценаты отмечены Патриаршими наградами — памятными знаками в честь 80-летия Прохоровского танкового сражения и благодарность главы Белгородской митрополии «За милосердие и благотворительность во славу нашего Отечества и укрепление веры».

Белгородская митрополия тесно сотрудничает с Министерством обороны и оказывает благотворительную помощь военнослужащим и мирным жителям на Донбассе.

Отмечается, что переданная машина скорой помощи будет действовать на переднем крае, спасая наших бойцов, а если нужно и гражданское население. Здесь установлено оборудование для помощи детям, а также женщинам в родах. Есть все нужные медикаменты и расходные материалы.

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