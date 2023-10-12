В России уже весной 2024 года могут запретить аборты в частных клиниках

9 октября 2023 года в Общественной палате России состоялись общественные слушания, в ходе которых вице-спикер Госдумы Пётр Толстой анонсировал российским парламентом принятие закона о запрете проведения абортов в частных клиниках. Он заявил, что парламент будет добиваться принятия этого закона уже весной 2024 года, сообщает портал «Медвестник».

По словам депутата, такие меры заставляет принимать неправдоподобная статистика абортов в России. «Повсюду вранье по статистике. Минздрав оперирует цифрами, которые ни о чём не говорят. Их [абортов] не 400 тысяч. Их, может, 700 тысяч, но они делаются в коммерческих клиниках, которые не предоставляют отчёты», — заявил Пётр Толстой.

Поддержал вице-спикера и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Отец Федор отметил, что «тема запрета не должна никого пугать». «Количество нарушений в частных клиниках зашкаливает. Никакой недели тишины они не выдерживают», — отметил священник.

В свою очередь, представители Минздрава, принявшие участие в слушаниях, спрогнозировали в 2024 году резкое сокращение числа частных клиник, совершающих аборты, поскольку со следующего года препараты для прерывания беременности вводятся в перечень предметно-количественного учёта (ПКУ).

Инициатива запретить проводить аборты в частных клиниках звучит давно: ранее с таким предложением выступала заместительница председателя Госдумы Анна Кузнецова. Она предложила принять такое решение главам регионов и привела в пример Мордовию, где частные клиники больше не смогут совершать аборты. По её словам, на территориях, где нет подобных клиник, рождаемость выше. Одновременно с этим, пожаловалась вице-спикер, в Санкт-Петербурге, где большое количество коммерческих клиник с лицензией на аборты, демографическая ситуация крайне катастрофическая.

В начале 2023 года аналогичное предложение высказала и Русская Православная Церковь, где указали, что частные клиники активно распространяют рекламу абортов и именно с частными клиниками связано большинство громких уголовных дел в отношении криминальных абортов.

Русская линия