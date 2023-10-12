Русская линия
Сводка новостей от 12 октября 2023

Протоиерей Николай Балашов: «Помощь, которую оказывает наш народ и наша Церковь миротворческому служению Иерусалимского Патриархата, будет продолжена»
В Русской Православной Церкви выразили тревогу в связи с трагическими событиями на Святой Земле и продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа…

Протоиерей Николай БалашовВ Русской Православной Церкви с тревогой следят за эскалацией палестино-израильского конфликта на Святой Земле и опасаются, что он может привести к усилению миграции христиан со Святой Земли. Об этом заявил советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

«Война представляет непосредственную угрозу жизни, в том числе, и для христиан Ближнего Востока, и можно ожидать усиления эмиграции наших собратьев из охваченных конфликтом регионов. Паства Иерусалимской Православной Церкви находится по обе стороны линии фронта, и в Израиле, и в секторе Газа. Конечно, она также страдает от ракетно-бомбовых ударов, как и остальные граждане», — сказал отец Николай.

В связи с этим он указал, что Иерусалимская Православная Церковь нуждается в постоянной поддержке на фоне происходящих трагических событий.

По словам отца Николая, верующие Русской Православной Церкви молятся о мире в Иерусалиме и на всей Святой земле, а также «с волнением переживают происходящие события». «Помощь, которую оказывает наш народ и наша Церковь миротворческому служению Иерусалимского Патриархата и его работе, направленной на защиту христианского населения, несомненно, будет продолжена», — заключил представитель Русской Православной Церкви.

Отметим, что ранее отец Николай Балашов вместе с председателем ОВЦС митрополитом Волоколамским Антонием побывал на Святой Земле и принял участие во встрече с Иерусалимским Патриархом Феофилом.

Русская линия

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Протоиерей Николай Балашов: «Помощь, которую оказывает наш народ и наша Церковь миротворческому служению Иерусалимского Патриархата, будет продолжена»
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