7 октября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл с кратким рабочим визитом в Святую Землю, где встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В поездке также принял участие советник Его Святейшества протоиерей Николай Балашов.

8 октября в Иерусалимской Патриархии митрополита Антония, сопровождаемого протоиереем Николаем, принял Предстоятель Иерусалимской Церкви. Митрополит Антоний передал Его Блаженству приветствия и благопожелания Святейшего Патриарха Кирилла, заверив в молитвах Его Святейшества о мире Иерусалима в дни тяжелых испытаний разгоревшегося военного конфликта, повлекшего за собой гибель множества людей на обеих сторонах противостояния.

Блаженнейший Патриарх Феофил выразил тёплую благодарность за молитвы и поделился духовными мыслями о значении переживаемых событий, в том числе для христианского населения Ближнего Востока, в защите которого он видит одну из важнейших сторон своего служения. В ходе состоявшейся беседы, отмеченной теплотой и сердечностью, обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе связанные с различными инициативами и проектами Иерусалимской Православной Церкви.

Митрополит Антоний от лица Святейшего Патриарха Кирилла подарил Его Блаженству панагию с изображением явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому, память которого празднуется в этот день. Блаженнейший Патриарх Феофил передал в дар Его Святейшеству икону Пресвятой Богородицы.

Ранее в тот же день митрополит Антоний совместно с архиепископом Иерапольским Исидором и епископом Слобозийским и Кэлэрашийским Викентием (Румынская Православная Церковь) совершил ночную Божественную литургию иерусалимском в храме Воскресения Христова. Иерархам сослужили протоиерей Николай Балашов, секретарь Русской Духовной Миссии в Иерусалиме игумен Никон (Головко), паломники из Соликамской епархии Русской Православной Церкви в священном сане и многочисленный собор духовенства. За богослужением, совершавшимся на греческом, церковнославянском и румынском языках, молились собравшиеся во множестве паломники из различных стран.

Отметим, что нынешний визит митрополита Волоколамского Антония на Святую Землю во многом связан не столько со стремлением Русской Церкви поддержать Иерусалимский Патриархат в период тяжёлого военного конфликта на Ближнем Востоке, сколько с недавней поездкой Иерусалимского Патриарха Феофила в Рим, где состоялась его встреча с папой Римский Франциском и обсуждалась украинская проблематика. Не секрет, что приблизительно в это же время в Италии находился и глава Фанара Константинопольский Патриарх Варфоломей.

Как писали европейские СМИ, по итогам переговоров с папой Римским Патриарх Феофил заявил, что готов «взять на себя посредническую роль в деле развития диалога и примирения (России и Украины — РЛ), а также устранения угрозы возможного раскола в Православной Церкви». «Будучи Матерью всех Церквей, Иерусалимский Патриархат особенно заинтересован в единстве Церкви и особенно Православных Церквей во всем мире и в Иерусалиме. В своей жизни и свидетельстве на Святой Земле мы постоянно стремимся к примирению и миру. Мы веками понимали, что подлинный диалог — это единственный путь к истинному примирению и прочному миру, и в этом заключается наша неизменная приверженность», — подчеркнул Его Блаженство.

В ответ на это советник Святейшего Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил российским СМИ, что Русская Православная Церковь рада приветствовать любые мирные инициативы Иерусалимского Патриархата, который и без того многое сделал, чтобы попытаться уврачевать украинский раскол. Тем не менее, в церковной Москве, похоже, не совсем понимали, о чём конкретно идёт речь, а потому отправили в Иерусалим делегацию, чтобы обсудить данную тему.

Русская линия